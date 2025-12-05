Lisboa recebe JAHA: o festival de cinema atento a vozes trans, intersexo e não binárias

O projecto é pensado para amplificar vozes trans e anticoloniais através do cinema, com 29 filmes seleccionados entre mais de mil candidaturas do mundo inteiro.

Há um novo festival de cinema em Lisboa. JAHA estreia-se com a ambição de recentrar o olhar sobre quem faz cinema a partir das margens, reunindo em Lisboa – e online para o resto do mundo – obras de cineastas trans, intersexo e não binários do Sul Global (termo utilizado para referir-se a países do terceiro mundo ou em desenvolvimento).

Criado pela artista multidisciplinar trans palestiniana Mama Ganuush, o festival recebeu mais de 1100 submissões e seleccionou 29 filmes assinados por autores de países tão distintos como Brasil, China, Colômbia, República Dominicana, Índia, Indonésia, Irão, Quirguistão, Líbano, Malásia, México, Países Baixos, Nigéria, Palestina, Tunísia, Ilha da Tartaruga (América do Norte) e Reino Unido. A programação inclui ainda debates com realizadores, uma festa de abertura e uma conversa com a professora, historiadora e realizadora Susan Stryker, convidada de honra e referência histórica do cinema trans, que encerra o festival em Lisboa. Todas as sessões presenciais são gratuitas.

O evento decorre em vários espaços da cidade: a 6 de Dezembro na Casa do Comum, na Rua da Rosa; a 7 de Dezembro na Casa Capitão, na Rua do Grilo; regressa à Casa do Comum a 10 de Dezembro; e termina a 14 de Dezembro no mesmo local, numa noite dedicada ao trabalho e percurso de Stryker. Paralelamente, a programação detalhada apresenta sessões temáticas como Phoenix Rising, Unraveling Roots ou Thriving is Resistance, com títulos que recuperam memórias, abordam resistências locais e atravessam géneros e linguagens cinematográficas distintas.

Para quem não está em Lisboa ou prefere acompanhar a partir de casa, o festival terá também uma edição online entre 14 e 28 de Fevereiro de 2026. Os passes são gratuitos ou disponíveis por donativo.

Vários locais. 6-14 Dez. Entrada Gratuita

