Lisboa Soa vai ocupar Panóptico do Bombarda e a Mitra com instalações e performances

O festival internacional de arte sonora regressa em Outubro para transformar lugares de silêncio e vigilância em territórios de escuta, diálogo e partilha.

Sob o tema “Energia em Fluxo”, o festival internacional de arte sonora, ecologia e cultura auditiva, o festival Lisboa Soa está de volta entre 11 e 19 de Outubro. A nona edição acontece em dois espaços emblemáticos da cidade – o Panóptico do Hospital Miguel Bombarda, incluindo os Jardins do Bombarda, e a Mitra de Lisboa – transformando lugares marcados pelo silêncio, pela vigilância e pela exclusão em territórios de encontro e partilha através da escuta.

Com curadoria de Raquel Castro e organização da associação Sonora, o festival apresenta um programa que cruza instalações, performances, oficinas e conversas, convidando o público a refletir sobre o som como energia vital que atravessa corpos, cidades e paisagens.

Entre as propostas artísticas, destaque para a exposição colectiva "O Ar que Circula" (11–18 de Outubro), que transforma o Panóptico do antigo Hospital Miguel Bombarda num “pan-acústico”. No mesmo espaço, Francisco López apresenta a performance VirtuAural Electro-Mechanics (18 de Outubro).

Nos Jardins do Bombarda, Taiga Trigo cria The Chill Out Zone (16–18 de Outubro), uma instalação cinética e interactiva, e Carla Santana apresenta a performance N(A)O TEMPO (18 de Outubro). A Mitra de Lisboa recebe várias propostas, entre elas SÄGEZAHN, de Andreas Trobollowitsch, e Urban Interference, de Wouter Jaspers (16–19 de Outubro), além de performances de Merche Blasco (Fauna, 16 de Outubro), Clara de Asís (If I was you, 17 de Outubro), Omnispectrum (18 de Outubro) e Jonathan Uliel Saldanha (Vox Humana, 19 de Outubro).

O cartaz integra também nomes de referência da cena internacional da música e da arte sonora, como o ensemble belga Graindelavoix, dirigido por Björn Schmelzer, que actua a 24 de Outubro na Igreja de São Romão, com o programa Ex-Nihilo, ou a dupla Rie Nakajima & Pierre Berthet, que se apresenta na Mitra a 19 de Outubro.

O festival aposta ainda no programa educativo e nos encontros, com oficinas para diferentes públicos, uma masterclass de Francisco López (19 de Outubro), uma visita guiada ao órgão histórico da Igreja de São Romão (25 de Outubro) e a apresentação do livro Comunidade: floresta – Vozes comunicantes para o futuro de um território (18 de Outubro, Jardins do Bombarda). A abertura do festival, a 11 de Outubro, inclui uma mesa-redonda sobre “Arte Sonora, Ciência, Ecologia e Sociedade” e a inauguração da exposição O Ar que Circula.

Grande parte da programação é de entrada gratuita, com algumas actividades sujeitas a inscrição prévia ou a um valor simbólico, reforçando o compromisso do Lisboa Soa com a acessibilidade e a inclusão cultural.

Hospital Miguel Bombarda (Estefânia) e Mitra de Lisboa (Beato). 11-19 Out. Entrada Gratuita

