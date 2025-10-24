Lisboa tem um novo espaço para ensaios, gravações e criação: o QINZ

Há um novo espaço para as mentes criativas trabalharem nos arredores de Lisboa. Chama-se QINZ Estúdios e é um projecto que nasce da visão da agência e produtora de espetáculos Sons em Trânsito e da agência de talentos e marcas oitto, com o objectivo de responder às necessidades actuais de quem trabalha nas artes e na produção cultural.

O espaço abriu oficialmente as portas em Setembro. Aqui, é possível encontrar estúdios de música, salas de ensaio, estúdio de imagem e áreas multidisciplinares, preparadas para música, fotografia, vídeo, podcasts, campos de escrita, ensaios, gravações e até armazenamento de cenários e backline. O QINZ assume-se assim como plataforma de colaboração, criação conjunta e partilha, incentivando novas oportunidades entre artistas e produtores.

DR Qinz

Segundo Madredeus Pinheiro Torres, responsável pela gestão de artistas da Sons em Trânsito, o QINZ nasce de uma necessidade prática, mas rapidamente se transformou num conceito maior. “O Qinz nasce primeiro da necessidade de duas empresas — as agências SET e Oitto — terem um escritório em Lisboa (sendo a sede em Aveiro). Na procura de um escritório surgiu este edifício ‘colmeia’, onde logo vimos o potencial para um novo espaço e conceito. Assim nasce o Qinz — nome que vem de 7 (set) + 8 (oitto) = 15 (qinz), e também porque o número da porta do edifício é o 15A”, explica.

Destaca ainda que o espaço foi pensado para abranger todas as fases do processo criativo. “Dentro deste grupo de empresas, o denominador comum é a música. Então começámos a pensar num espaço onde um artista pudesse criar com serviços 360º: aqui pode escrever a sua música, fazer um writing camp, produzir e gravar nos estúdios, criar os conteúdos visuais no estúdio de imagem, ensaiar antes de seguir para a estrada e até arrumar o backline de estrada numa das boxes de armazenamento. Num único espaço, toda a vida de uma canção — desde que é criada até ser partilhada em palco.”

DR Qinz

Quanto aos objectivos, Madredeus Pinheiro Torres sublinha que o QINZ pretende ser mais do que um conjunto de salas e estúdios. “Para além dos espaços e serviços que referi, o espaço Qinz tem uma outra magia: os espaços comuns, o movimento que tem, o convívio que proporciona. Quisemos criar um espaço acolhedor e criativo, onde é agradável estar, onde se encontra sempre alguém do meio, onde as sinergias acontecem inevitavelmente. É um ponto de encontro da música. A forma do edifício e as suas áreas comuns distinguem-se por promover muito esse convívio. O Qinz permite a partilha e tertúlia entre artistas, e queremos promover as colaborações e parcerias que daí possam naturalmente surgir.”

DR Qinz

Para o futuro, há planos de crescimento e programação própria. “Queremos fazer do Qinz um espaço com as suas próprias sinergias e projectos. Não será apenas um espaço que se pode alugar — o Qinz terá os seus próprios eventos, workshops e writing camps. Não queremos revelar muito por agora, mas planeamos ser um ponto de encontro da música e da cultura, e que muitas iniciativas partam do próprio espaço”.

O QINZ Estúdios oferece uma variedade de serviços e opções de aluguer para artistas e criativos. O serviço de produção musical tem valores a partir de 1.500 € por faixa, incluindo o aluguer do estúdio, equipamento e acesso às áreas comuns, enquanto o serviço de mix & master está disponível a partir de 300 €. O espaço organiza também writing camps com produtor, experiências imersivas de criação musical, com opções a partir de 600 € para três dias de trabalho.

DR Qinz

O estúdio de música pode ser alugado à hora, meio-dia ou dia completo, com valores a partir de 50€, incluindo o uso de todo o equipamento e acesso às áreas comuns. As salas de ensaio, totalmente equipadas e prontas a usar, estão disponíveis a partir de 175€ (meio-dia), com packs de três dias a partir de 750€. O estúdio de imagem, com camarim, espelho de maquilhagem, charriot e duche, começa nos 140€ (meio-dia). Para quem precisa de armazenar instrumentos, equipamentos ou cenografia, o QINZ disponibiliza boxes de armazenamento com acesso 24/7, com valores mensais a partir de 55€.

Largo da Lagoa, 15A (Linda-a-Velha). Reservas: geral@qinzestudios.com

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp