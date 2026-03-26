Lisboa tem um novo festival e a maioria dos concertos é gratuita

O Jameson Common Ground acontece em Maio, na Casa Capitão, com Gilla Band, Kiss Facility, Devon Rexi ou Sensible Soccers. O cartaz abarca os mais diversos géneros musicais, valorizando o que os une e não o que os separa. Terreno comum.
O Jameson Urban Routes acabou. Ficou no Cais do Sodré, juntamente com o Musicbox. Mas a marca de whiskey e a CTL, a empresa por detrás da extinta sala de espectáculos, decidiram manter a parceria e desenvolver uma nova ideia para a Casa Capitão. Foi assim que nasceu o Jameson Common Ground, que vai ocupar este espaço cultural no Beato, de 7 a 9 de Maio. Três dias, quase duas dezenas de concertos, a maioria de entrada livre.
O cartaz faz jus ao nome do festival, reunindo sob o mesmo chapéu artistas com propostas musicais muito distintas: o shoegaze de Kiss Facility (dia 7, em estreia), a copla andaluza de La Tania (dia 7, em estreia), o pós-punk electrónico de Devon Rexi (dia 7), a electrónica dos portugueses Sensible Soccers (dia 8), o dub de Elijah Minnelli (dia 9) ou o noise-rock de Gilla Band (dia 9). A ideia, percebe-se, é encontrar terreno comum entre todas elas.
Na quinta-feira, 7, o programa arranca com Co$tanza e a Post MODEM Orchestra, a reinterpretar ao vivo Linha Verde, disco de 2019. No mesmo dia, sobem ao palco La Tania, Devon Rexi e Kiss Facility, projecto de Sega Bodega com Mayah Alkhateri. A noite passa ainda pelo rapper espanhol Teo Lucadamo (novamente uma estreia). Na sexta-feira, 8, além de Sensible Soccers, há a hyperpop de IBSXJAUR, o perreo de La Valentina e o “pop luso flamenco” de Lucas Maia. No sábado, 9, tocam Maria Reis, Leonor Arnaut e Femme Falafel. À noite, é a vez de M¥SS KETA (electro-rap), AMORE (indie-pop) e Elijah Minnelli, antes dos destaques: Sereias e Gilla Band.
O programa inclui ainda emissões ao vivo da Rádio Futura: “Saturno”, de Pedro Paulos, a 7; “O Telefone Vermelho”, de Bruno Ferreira e Pedro Ramos, a 8; e o “Grande Almoço Português”, de Duarte Pinto Coelho, e o “Bordel Pinheiro”, de Carolina Pinheiro, a 9. “Num nível mais simbólico, a rádio é um bocado o common ground. É o que liga estes artistas. É o que nos liga”, diz o programador Pedro Azevedo, em comunicado. “Se quisermos ser mais literais, a Casa Capitão também é esse common ground. Todos os artistas que vão passar pelo festival poderiam tocar cá em Casa.”
Os bilhetes para os concertos pagos estão disponíveis online: La Tania (15€), Kiss Facility (20€), Sensible Soccers (20€), Gilla Band (25€), AMORE (15€) e M¥SS KETA (20€). Nos restantes casos, a entrada faz-se por ordem de chegada. “Para garantir o lugar”, sublinha a nota da Casa Capitão, “a única solução é chegar cedo”.
Rua do Grilo 119 (Beato). 7-9 Mai (Qui-Sáb). Grátis a 25€
