Lisboa vai testar sistema de alerta de tsunami fazendo soar sirenes na Baixa e em Alcântara

Lisboa vai pôr à prova o sistema de alerta de tsunami na próxima terça-feira, dia 24 de Março, entre as 10.30 e as 12.00. As sirenes instaladas na Praça do Império, na Ribeira das Naus, no Passeio Carlos do Carmo e na Doca de Alcântara vão, assim, soar em diferentes momentos, com uma duração de 20 a 30 minutos. Também serão testadas as rotas de encaminhamento até aos pontos de encontro e a prontidão da resposta preparada, comunica a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

A autarquia informa, ainda, que as sirenes de Alcântara foram recentemente instaladas, sendo que o objectivo do executivo é ter dez sirenes em funcionamento em toda a frente ribeirinha até ao final do mandato.

Perante a situação de um abalo sísmico, os cidadãos devem seguir a sinaléctica instalada, dirigindo-se para os pontos de encontro marcados na cidade. Não existindo sinais na zona onde estão, "devem afastar-se o mais possível da zona ribeirinha" e "procurar um local mais alto e seguro”, refere o director dos Serviços Municipais de Protecção Civil, André Fernandes.

Sobre a iniciativa da próxima terça, o presidente da CML, Carlos Moedas, afirma que “exercícios como o LisbonWave26 são essenciais para reforçar a cultura de prevenção e de segurança face a esses riscos, contribuindo de forma decisiva para que a população disponha de toda informação e esteja preparada para situações de emergência com as quais poderá vir a ser confrontada no futuro”.

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