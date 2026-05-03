Lisboa volta a ser palco de feira de miniaturas (e a entrada é grátis)

O Lisboa Miniaturas regressa a 9 e 10 de Maio, para uma décima edição. E não, as casas de bonecas não são só para os miúdos.

É uma feira de bonecas, mas a maioria dos visitantes não tem um metro e meio. Na verdade, faz uma década que a Lisboa Miniaturas encanta curiosos de todas as idades. De regresso à cidade nos dias 9 e 10 de Maio, a expectativa é que encha a Sala Veneza do Hotel Roma, na Avenida de Roma, de peças surpreendentes e verdadeiros coleccionadores. A entrada é livre, como sempre.

“Tudo começou de forma quase acidental, num fórum brasileiro entre tantas outras comunidades online, no início dos anos 2000. As conversas fluíam com naturalidade porque a curiosidade sobre o hobby era muito grande. Havia afinidade no humor, nas referências, quando de repente ‘Espera… tu também és de Portugal?’”, recorda Cecília Soares, que faz o balanço de uma década de feira.

DR Lisboa Miniaturas

O primeiro encontro, em 2016, foi simples, mas marcante, diz-nos Cecília, que foi fazendo crescer o grupo, cada vez mais organizado, até ser “uma pequena comunidade criativa”, com vontade de criar “um espaço aberto onde pudessem mostrar projectos, trocar conhecimentos e dar a conhecer o que tinham vindo a construir”. “Hoje em dia, o universo do miniaturismo ultrapassa fronteiras com uma naturalidade impressionante”, assevera.

Ao que parece, os miniaturistas portugueses são reconhecidos pela sua atenção ao detalhe e pela capacidade de conjugar tradição e inovação. Cecília crê que iniciativas como a Lisboa Miniaturas assumem “um papel fundamental na dinamização deste sector”, sobretudo porque acolhem também miniaturistas vindos de países como Espanha, França, Itália, Brasil e Tailândia.

Avenida de Roma, 33 (Roma). 9-10 Mai, Sáb 11.0-19.00, Dom 10.00-17.00. Entrada livre

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