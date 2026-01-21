Livraria Lulendo quer levar a cultura africana e do Sul global até Marvila

O projecto Afro-Sul inaugura na Fábrica Braço de Prata a 24 de Janeiro, Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente. A programação é gratuita.

A Livraria Lulendo juntou-se à Fábrica Braço de Prata para promover a cultura africana e do Sul Global com uma Feira do Livro e programação anual, desde conversas e concertos até cinema e gastronomia. A apresentação do projecto está marcada para 24 de Janeiro, Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente.

Estávamos em Dezembro quando Vanderlei Abel, o fundador da Livraria Lulendo, conheceu Catarina Pombo Nabais, responsável pela livraria da Fábrica Braço de Prata. “Disse-lhe que era livreiro, já havia manifestado interesse numa parceria, e estávamos à procura de um espaço fechado e com condições para realizar uma feira de livros independentes”, revela Abel. “A Catarina entusiasmou-se com a minha ideia e sugeriu que fizéssemos a feira do livro lá.”

A ideia é que a Afro-Sul, como baptizaram esta nova feira do livro, seja uma feira “duradoura, de ruptura”, com muitos livros que não têm tanta visibilidade em grandes feiras, como as do Porto e de Lisboa. “Até hoje não existe um pavilhão com livros específicos da África, não temos lá uma livraria. O foco deste projecto é África, apesar de incluirmos o Sul Global. Até chega a ser redundante, uma vez que África está dentro do Sul Global.”

No arranque, a 24 de Janeiro, a abertura de portas acontece às 16.00 e a apresentação às 17.30. Segue-se uma conversa com escritores editores, das 18.00 às 20.00, e um concerto da Banda Lulendo, com roda de semba, a partir das 21.30. Está ainda previsto um DJ set do DJ Jucalé, das 23.00 à 01.00. Mas a ambição é que a programação anual inclua não só a feira do livro, mas também conversas e debates, conferências, leituras, exposições, concertos e sessões de DJ e open mic/karaoke, cinema e stand up comedy, gastronomia, desfiles de trajes, workshops e oficinas, e até mais duas feiras, uma de vinil, outra de artesanato e design. “Já temos um esboço.”

Fábrica Braço de Prata, Rua Fábrica de Material de Guerra, 1 (Marvila). 24 Jan, Sáb 16.00-01.00. Entrada livre

