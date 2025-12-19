Loures vai ser invadida por Pais Natal motard

É já uma tradição do concelho, promete juntar perto de 400 motards e este ano realiza-se no domingo, 21 de Dezembro.

Um passeio de Natal com motards? Há, em Loures, e já é uma tradição. Este ano realiza-se no domingo, 21 de Dezembro, a partir das 10.00, e deverá contar com 11 motoclubes e perto de 400 motards.

A iniciativa, organizada pelo Motoclube do Tojal – Os Baldas, com o apoio da Câmara Municipal de Loures, foi criada para promover “a união entre freguesias” e integra-se no conjunto de iniciativas natalícias que animam o concelho durante a época festiva.

O passeio tem início às 10.00, com saída da sede do Motoclube do Tojal, mas destaca-se a passagem pelos Paços do Concelho, entre as 10.30 e as 10.45, onde os participantes serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão.

Motoclube Os Baldas, Rua Bartolomeu Dias (São Julião do Tojal). 21 Dez, Dom 10.00

