Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Loures vai ser invadida por Pais Natal motard

É já uma tradição do concelho, promete juntar perto de 400 motards e este ano realiza-se no domingo, 21 de Dezembro.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Passeio de Pais Natal dos clubes motard e moto clubes do concelho de Loures
DR
Publicidade

Um passeio de Natal com motards? Há, em Loures, e já é uma tradição. Este ano realiza-se no domingo, 21 de Dezembro, a partir das 10.00, e deverá contar com 11 motoclubes e perto de 400 motards.

A iniciativa, organizada pelo Motoclube do Tojal – Os Baldas, com o apoio da Câmara Municipal de Loures, foi criada para promover “a união entre freguesias” e integra-se no conjunto de iniciativas natalícias que animam o concelho durante a época festiva.

O passeio tem início às 10.00, com saída da sede do Motoclube do Tojal, mas destaca-se a passagem pelos Paços do Concelho, entre as 10.30 e as 10.45, onde os participantes serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão.

Motoclube Os Baldas, Rua Bartolomeu Dias (São Julião do Tojal). 21 Dez, Dom 10.00

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: WhatsappInstagramFacebook e LinkedIn

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.