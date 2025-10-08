Luzes, perucas, acção! Estúdio Time Out volta a encher-se para elerger a Miss Drag Lisboa

No dia 1 de Novembro, a maior competição nacional de drag queens regressa ao Time Out Market, tudo para coroar a Miss Drag Lisboa 2025. Os bilhetes estão à venda.

É a oitava edição do concurso que, ano após ano, coroa a rainha entre as rainhas. A eleição Miss Drag Lisboa 2025 está marcada para 1 de Novembro, às 22.00, no Estúdio Time Out, e contará uma vez mais com Miss Moço, concorrente do programa Canada's Drag Race, no papel de apresentadora.

Ao longo da noite, oito drag queens competem pelo título, que vem também com um prémio de 800€. Cherry Flavor, Nina Savage, Kyara Hilton, Mad Era, Mango Green, Evelyn e Kendall Wax vão dar tudo em cada uma das categorias que compõem o concurso: desfiles temáticos, provas de talentos e duelos de lipsync.

O júri deste ano é composto por duas estrelas do ramo – Belle Dommage (que também actua durante a festa de warm up) e Vivan Vanderpuss, também ela na terceira temporada do Canada's Drag Race. Lucy Fromell e Lexa Black são outras das atracções da festa que antecede a eleição, ambas finalistas de edições passadas do Miss Drag Lisboa.

Escolhida a vencedora deste ano, a festa continua. Aí, abre-se a pista de dança. Pela primeira vez, o evento terá um after show, que contará com performances de Miss Moço, Isis Jet e, claro, da recém-coroada rainha da noite.

Existem três tipos de bilhetes, entre a plateia em pé (12€), a plateia A (40€) e a plateia gold, que inclui meet & greet com as estrelas internacionais Miss Moço e Vivian Vanderpuss (60€).

Avenida 24 de Julho (Cais do Sodré). 1 Nov 22.00. 12€-60€

