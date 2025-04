M.A.R.I.A. Mic estreia-se no Musicbox com hip-hop, resistência e inclusão

O evento vai acontecer no feriado da Revolução dos Cravos e conta com artistas como Muleca XIII, Vanessa Parish Crooks, La Cream e Tsuki.

Na noite do 25 de Abril, o Musicbox vai receber a primeira edição do M.A.R.I.A. Mic – Mulheres e Amantes de RAP com Inspiração e Ação. Este evento pretende dar voz a mulheres, pessoas LGBT e artistas que desafiam as barreiras da cultura urbana.

O cartaz que conta com artistas como as MCs Muleca XIII, Vanessa Parish Crooks, La Cream e Tsuki, e as DJs Dudu, Djessy Chica e Trafulha. Além dos concertos, o M.A.R.I.A. Mic inclui batalhas de temas, um formato sem confronto agressivo em que o público decide os melhores desempenhos.

A noite vai contar ainda com a exibição do documentário sobre a Associação Juvenil Esperança da Quinta da Princesa, realizado em parceria com o Projecto Rap Nómade. A projecção será seguida de uma conversa com a líder comunitária Luísa Semedo, num debate mediado por Jô Kalagary, do Favela Lx.

A arte visual também marca presença no M.A.R.I.A. Mic, com uma exposição de projecões assinada pela artista Blackes.

Os bilhetes para esta edição de estreia estão à venda por 6,49 euros, com o preço a subir para 10 euros no dia do evento.

Musicbox. 25 Abr (Sex). 20.00. 6,49€

