Inaugura em Outubro a exposição que vai assinalar o 10.º aniversário do museu. Num diálogo entre arte e alta-costura, a MAAT Gallery junta peças do arquivo do designer italiano e obras da artista.

Em Outubro, a rentrée do MAAT vai ser marcada pela inauguração da exposição "VÉNUS – Valentino Garavani pelo olhar de Joana Vasconcelos". A assinalar o 10.º aniversário do museu, a partir de 2 de Outubro, os visitantes poderão ver, na mesma sala, peças marcantes da artista portuguesa, em diálogo com tesouros de alta-costura do arquivo do designer italiano, que morreu em Janeiro deste ano, aos 93 anos.

A exposição será uma adaptação do projecto inicial, pensado para a PM23 | Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, em parceria com a Valentino S.p.A., onde foi exposto. Depois de Roma, a mostra vem para Lisboa, mais especificamente para a MAAT Gallery, onde fica até Fevereiro de 2027.

O diálogo será feito entre a arte, a moda e a arquitectura das galerias do MAAT. Num percurso desenhado pela própria artista, os visitantes vão poder encontrar mais de 30 criações de Valentino Garavani, entre alta-costura e pronto-a-vestir. Joana Vasconcelos, por sua vez, desenvolveu uma peça de grande escala, inspirada no legado do criador. Chama-se Valkyrie Venus. Pinturas em Crochet e Sacre Cuore, uma escultura têxtil suspensa, são outras duas obras inéditas de Vasconcelos. A par dessas, expõe também trabalhos como Marilyn, Jardim do Éden e Coração Independente #3.

Avenida de Brasília (Belém). 21 002 8130. Qua-Seg 10.00-19.00. De 2 de Outubro a 22 de Fevereiro. 12€

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