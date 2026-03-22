MAC/CCB vai ter dois dias de festa com entrada livre

Finissage das exposições ‘Avenida 211: Um espaço de artistas em Lisboa’ e ‘Lugar de estar: o legado Burle Marx’ é pretexto para concertos de Vaiapraia ou Sheila Ramirez.

Nos dias 27 e 28 de Março, sexta-feira e sábado, a entrada é livre no MAC/CCB, que conta com uma programação especial para assinalar o fim das exposições "Avenida 211: Um espaço de artistas em Lisboa" e "Lugar de estar: o legado Burle Marx".

Os Dias de Festa abrem com a performance Alarve, de João dos Santos Martins, às 18.00 (a entrada é livre no museu a partir desta hora), o único evento do dia, para prosseguirem no sábado, a partir das 14.30, com concertos, o lançamento do catálogo de "Avenida 211: Um espaço de artistas em Lisboa" e oficinas.

Durante a tarde de sábado, entre as 14.30 e as 19.00, a Sala Lúdica (piso -1) acolhe os mais novos para mostrar como o jogo se pode tornar um "caminho para descobrir o museu". Às 15.00 lança-se o catálogo Avenida 211: Um espaço de artistas em Lisboa e às 16.00 começam os concertos com a curadoria da Filho Único: Vasco Alves e as Rochas da Ajuda, sara, Amuleto Apotropaico, Sheila Ramirez, Vaiapraia e Inês Tartaruga Água. A festa encerra com a reposição da performance Alarve, às 18.00, e com um brinde, às 19.00.

Tiago Fezas Vital Exposição "Avenida 211: Um espaço de artistas em Lisboa"

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