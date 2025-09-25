Madonna, Jeff Buckley, David Lynch e Gaza estão em destaque no Doclisboa 2025

O festival de cinema documental de Lisboa está de volta de 16 a 26 de Outubro, com mais de 200 filmes em estreia e retrospectiva.

De Madonna a Gaza e aos sonhos de David Lynch, o Doclisboa está de volta, de 16 a 26 de Outubro, e anunciou a sua programação completa com mais de 200 filmes. Entre estreias e títulos resgatados da história, esta edição tem como objectivo pensar o presente através da memória, da criação artística e da política.

Depois de anunciados os filmes de abertura (With Hasan in Gaza, de Kamal Aljafari) e encerramento (A Árvore do Conhecimento, de Eugène Green), a organização revelou os destaques das várias secções.

No Heart Beat, dedicado às artes e aos seus protagonistas, cabem nomes maiores da música e da cultura popular. It’s Never Over, Jeff Buckley, de Amy Berg, recupera imagens inéditas e testemunhos próximos para compor um retrato íntimo do músico norte-americano que morreu tragicamente em 1997, deixando apenas o álbum Grace e uma legião de fãs devotos.

Becoming Madonna, de Michael Ogden, acompanha a transformação da jovem outsider do Michigan na artista que revolucionou a pop mundial, através de registos inéditos e entrevistas reveladoras. Em Andy Kaufman Is Me, Clay Tweel mergulha nos arquivos privados do comediante que levou ao limite as fronteiras entre vida e performance, enquanto Boy George & Culture Club, de Alison Ellwood, revisita a ascensão meteórica da banda britânica e a sua reunião recente, num olhar divertido e caótico sobre uma era marcada pelos New Romantics. O músico e activista John Lennon também está em foco com One to One: John & Yoko, de Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards, que recupera material inédito do concerto solidário dado em Nova Iorque em 1972, o único concerto completo de Lennon após os Beatles.

Este ano, o festival presta ainda homenagem a David Lynch com Welcome to Lynchland, de Stéphane Ghez, que revisita a filmografia do cineasta com testemunhos de Laura Dern, Isabella Rossellini e Kyle MacLachlan. Além disso, pode ainda ver Duran Duran: Unstaged, filmado em Los Angeles e transformado pelo cineasta numa experiência visual à altura da banda britânica.

Na secção Da Terra à Lua, o festival propõe um caleidoscópio de olhares sobre o mundo. Landmarks, de Lucrecia Martel, acompanha o longo processo judicial em torno do assassinato de Javier Chocobar, líder da comunidade indígena de Chuschagasta, num retrato sobre colonialismo e expropriação. Werner Herzog regressa com Ghost Elephants, filme que segue uma expedição em busca dos raros elefantes-fantasma de Angola, numa reflexão existencial sobre natureza e sobrevivência. Laura Poitras, em colaboração com Mark Obenhaus, apresenta Cover-up, centrado no jornalista Seymour Hersh e no seu papel crucial na denúncia de escândalos militares dos Estados Unidos.

De Portugal chega As Brigadas Revolucionárias na Luta Contra a Ditadura, de Luiz Gobern Lopes, que recupera a história da organização antifascista activa entre 1970 e 1974, em plena vigência do Estado Novo. Um documentário que resgata a memória de um período de luta contra o regime e contra o colonialismo.

Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal (Lisboa). 16-26 Out.

