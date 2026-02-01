Mafra é palco de mostra gastronómica com pratos de caça e vinho

A mostra gastronómica Sabores da Tapada Real, que se realiza desde 2007, regressa a Mafra de 6 a 8 de Fevereiro. Ao longo de cinco dias, a programação une pratos de caça e vinho à natureza e à tradição local, com conversas, menus especiais em restaurantes do concelho, um jantar vínico e um passeio sensorial. Os bilhetes já estão à venda.

O evento é organizado pelo Município de Mafra, em parceria com a Tapada Nacional. A ideia é que, a cada ano, produtores e restaurantes aceitem reinterpretar tradições e valorizar os produtos locais através da criação de menus exclusivos. Este ano, são 14 os restaurantes aderentes no concelho: Adega do Convento, Brasão, Paris, João da Vila Velha, Retiro do Volante, Quinta da Cerca, Taberna D. João V, Saloio, Bowls Mercado, Escondidinho, SeteSóis e Improvável.

De 6 a 8 de Fevereiro, os restaurantes mencionados vão disponibilizar ementas especiais, com pratos de caça confeccionados com animais “provenientes da acção de gestão cinegética da Tapada Nacional de Mafra”, reserva onde não existem predadores naturais. Além disso, as propostas serão complementadas por produtores regionais, como queijos saloios, frescos ou curados, pão de Mafra e doçaria tradicional.

A programação tem início a 6 de Fevereiro, às 18.00, com várias conversas temáticas. À noite, há jantar “À Mesa da Floresta”, na Tapada Nacional de Mafra. A proposta inclui uma sequência de pratos que celebram os sabores do território, com harmonização vínica seleccionada pelo produtor Manzwine, e está aberta apenas a quem adquirir bilhete online (60€).

Já a 7 de Fevereiro, a Tapada Nacional de Mafra promove, a partir das 10.00, um passeio sensorial. A ideia é sensibilizar para a importância das zonas húmidas através de um percurso pedestre interpretativo, com cerca de 2,5 quilómetros. A actividade custa entre 7,50€ e 10€.

Durante os cinco dias, também poderá visitar a exposição de rua “Cores e Texturas da Tapada Nacional de Mafra”. Localizada no Largo General Humberto Delgado, em Mafra, a mostra fotográfica reúne imagens captadas na Tapada por fotógrafos locais.

