Mais de 30 editoras juntam-se nesta feira independente que também vai ser uma festa

Campus da Avenida de Berna da Universidade Nova de Lisboa recebe Feira do Livro Independente nos dias 10 e 12 de Dezembro.

A Feira do Livro Independente vai acontecer a 10 e 12 de Dezembro (segunda e quarta-feira) na Torre B da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Avenida de Berna. Com 33 editoras independentes e uma programação com leituras encenadas, poesia, concertos e um debate, serão "dois dias de festa", considera Carla Baptista, subdiretora-adjunta para a Cultura da faculdade, citada em comunicado da organização.

Na feira estarão as editoras Letra Livre, Maldoror, Língua Morta, VS, BCF, 100 Luz, Narrativa, Momo, Freud & Companhia, Vendaval, Snob, Bestiário, Cisma, Antítese, DeStrauss, Cornuda Radiante, Não Edições, BOCA, Mariposa Azual, Pierre von Kleist, Imprensa de Ciências Sociais, FALAS AFRIKANAS/Lulendo, Sistema Solar/Documenta, E-Primatur, Fora de Jogo, Oleandras, Livros de Bordo, Edições do Saguão, Ymago, Dois Dias e Zigurate.

Poesia e discussão

No primeiro dia, a programação começa às 13.00 com as perfomances poéticas de Vânia Andrade Puma, Demba Djabaté (músico da tradição griot mandinga da Guiné-Bissau) e Edvânia Moreno, violista e compositora cabo-verdiana. No mesmo dia, há uma leitura encenada, a conversa “Antígona: novas vozes para um clássico” e o debate "O futuro das ciências sociais em Portugal: entre o desinvestimento e a censura?" com Raquel Ribeiro, investigadora, jornalista e escritora, e Jorge Ramos do Ó, historiador, investigador e professor.