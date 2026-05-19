Mais de 400 voluntários vão limpar e recuperar o Anfiteatro Keil do Amaral

Chamam-lhe “a maior acção de requalificação da sua história” e vai acontecer esta quarta-feira, 20 de Maio, em Monsanto.

Mais de 400 voluntários de 17 empresas vão juntar-se esta quarta-feira de manhã, dia 20 de Maio, para trabalhos de recuperação, limpeza e valorização ambiental do Anfiteatro Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto. A intervenção no local, promovida pela EPIS – Empresários Pela Inclusão Social, é considerada "a maior acção de requalificação da sua história", lê-se no comunicado enviado pela organização.

Nos planos estão a recuperação e limpeza de 26 bancos de jardim, seis papeleiras, 20 mesas e respectivos bancos de piquenique, bem como a recuperação de seis canteiros junto ao lago e o tratamento de seis floreiras de grande dimensão. Também o lago e a zona envolvente serão limpos, serão removidas espécies invasoras em toda a área e serão desobstruídas várias caleiras.

Com a acção, pretende-se, ainda, "reforçar a importância da participação cívica e do voluntariado como instrumentos de transformação concreta das comunidades urbanas e dos espaços públicos".

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