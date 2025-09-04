Mais de 80 anos depois, Tabacaria Rossio fecha portas

Fundada em 1940, ocupando o lugar da Tabacaria Costa, loja fechou no passado dia 29 de Agosto. "Partimos com o coração cheio de gratidão", dizem gerentes.

A Tabacaria Rossio fechou no dia 29 de Agosto e toda a sua estrutura está agora a ser desmontada. Os motivos são vários, mas a gerência prefere não os divulgar, pelo menos para já, de acordo com o declarado à Time Out.

Fundada em 1940 na esquina da Rua do Ouro com a Praça D. Pedro IV (Rossio), destacava-se pela sua estética exterior, sublinhando-se o letreiro luminoso, e pelo atendimento personalizado. No interior, venderam-se utilitários do dia-a-dia, como isqueiros, canetas, relógios, rolos de película e postais ilustrados. Trazia ainda consigo a herança da antiga Tabacaria Costa, um clássico lisboeta que funcionou no mesmo espaço até ao final dos anos de 1930. Por iniciativa de um grupo de sócios galegos, a Rossio tornou-se então mais moderna, marcando a paisagem da cidade.

DR via Fórum Cidadania Lx Tabacaria Rossio

Na porta do estabelecimento, no final do mês de Agosto, os gerentes afixaram um papel deixando um recado a clientes e admiradores, onde pode ler-se: "Chegou o momento de fechar as portas da Tabacaria Rossio, um espaço que foi muito mais do que um negócio: foi um ponto de encontro, de partilha e de histórias ao longo de gerações". "Partimos com o coração cheio de gratidão por todos os que, ao longo dos anos, fizeram parte desta caminhada", rematam.

Notícia actualizada às 16.42 de 4 de Setembro, retirando as declarações da gerência, a pedido da mesma.

