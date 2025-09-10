Mais dias de programação e um palacete de portas abertas. ModaLisboa regressa a 1 de Outubro

A 65.ª edição do principal evento de moda da cidade acontece de 1 a 5 de Outubro. Além do Pátio da Galé, passa também pelo MUDE e pelo Palacete Gomes Freire, com eventos abertos ao público.

De 1 a 5 de Outubro, a 65.ª edição da ModaLisboa volta a dar palco a alguns dos principais nomes da moda nacional. Num evento habitualmente vedado ao público, apenas acessível por convite, destacam-se as iniciativas de entrada livre. Durante quatro dias, a contar de 2 de Outubro, o Palacete Gomes Freire transforma-se na Fashion House. O espaço, aberto ao público, contará com uma loja pop-up de designers portugueses e com uma agenda própria de momentos performáticos, que incluem criadores como Roselyn Silva e Ana Margarida Feijão e ainda a marca Gandaia.

Na passerelle, as atenções vão dividir-se entre o MUDE e o Pátio da Galé, que este ano volta a receber o desfile da fase eliminatória do concurso Sangue Novo. No dia 3 de Outubro, às 18.00, nove designers emergentes dão provas de talento. Durante o fim-de-semana, vários outros nomes vão passar por ali – Alves/Gonçalves, ainda na sexta-feira, Luís Onofre e Gonçalo Peixoto, já no sábado, e Valentim Quaresma, Dino Alves e Luís Carvalho, no domingo. De fora do calendário desta edição ficam Luís Buchinho, que já havia anunciado uma interrupção nas apresentações, e Ricardo Andrez.

A plataforma Workstation, dedicada a jovens designers ainda em processo de construção de marca, vai de vento em popa, esta edição a promover o trabalho de seis criadores, sem em duplas. Francisca Nabinho e Bárbara Atanásio, Gabriel Silva Barros e Mestre Studio e e Çal Pfungst e Arndes.

No dia 4 de Outubro, Béhen e Olga Noronha apresentam novas peças no MUDE. No domingo, Nuno Baltazar usa o mesmo edifício para apresentar os seus últimos trabalhos, enquanto Constança Entrudo opta por uma apresentação num novo espaço em Alfama.

A partir de 2 de Outubro, outro dos polos da ModaLisboa será a Avenida da Liberdade, onde algumas lojas, restaurantes e hotéis acolhem um programa de workshops, entre outros eventos, subordinados à moda e ao lifestyle.

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira de manhã, a organização da ModaLisboa anunciou ainda ter reforçado a comitiva de imprensa internacional que cobre o evento, além de ter investido em comunicação em mercados como os Estados Unidos e a Escandinávia, além de outros países europeus. Um investimento feito graças ao apoio do programa Portugal Events do Turismo de Portugal, ao qual a ModaLisboa se candidatou, tendo sido considerado "evento com potencial de internacionalização". O financiamento foi de 171 mil euros.

Vários locais. 1-5 Out. Entrada livre (excepto desfiles com acesso por convite)

