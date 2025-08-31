Sintra recebe, entre 12 e 14 de Setembro, a quarta edição do festival com concertos, jam sessions, uma masterclasse e, pela primeira vez, jazz para bebés.

Com cerca de 40 artistas nacionais e internacionais, o Jazz em Monserrate regressa a Sintra, entre 12 e 14 de Setembro, para três dias de música no meio da natureza. O festival acontece no Parque de Monserrate e a programação promete cruzar diferentes linguagens artísticas sob o lema “Pontes e diálogos”.

O arranque da quarta edição deste evento acontece às 19.00 com Maria Carvalho, jovem baterista e compositora, que apresenta o projecto Margem, inspirado em José Mário Branco e adaptado ao universo do jazz. Mais tarde, às 21.00, sobe ao palco uma criação inédita que junta o pianista Luís Figueiredo e Miguel Ramalho, bailarino principal da Companhia Nacional de Bailado, num espectáculo em que jazz e bailado contemporâneo dialogam em tempo real.

No sábado, dia 13, às 19.00, o destaque vai para o violinista britânico Dominic Ingham, figura em ascensão do jazz europeu, que traz temas do disco Role Models acompanhado por Noah Stoneman, Freddie Jensen e Luke McCarthy. À noite, às 21.00, a Orquestra Assintomática, formada por músicos de várias geografias, junta-se à cantora e contrabaixista mexicana Fuensanta, num concerto que cruza tango, jazz e música tradicional sul-americana.

A 14 de Setembro, domingo, a voz de Maria João encerra o festival às 19.30. A cantora comemora 40 anos de carreira com o novo disco Abundância, em colaboração com músicos moçambicanos e um coro, recuperando raízes africanas e cruzando-as com a linguagem jazz.

Além dos concertos principais, o Jazz em Monserrate apresenta pela primeira vez Jazz para Bebés, com sessões na Sala da Música do Palácio, nos dias 13 e 14, às 10.00 e às 11.30, lideradas por Paulo Lameiro. Haverá ainda jam sessions dinamizadas pelos alunos de jazz do Conservatório Nacional, nos dias 13 e 14 às 15.00, abertas à participação de músicos, e uma masterclasse gratuita com Dominic Ingham no dia 12, às 15.00.

Parque de Monserrate (Sintra). 12-14 Set (Sex-Dom). 15€

