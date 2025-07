Maria Reis, Bia Maria, Pop Dell’Arte: Barreiro vai ter dez dias de concertos gratuitos

O Barreiro é um dos segredos mais bem guardados da cena musical portuguesa, com um circuito e um grupo de bandas interessantes. Agora, há uma nova paragem para ouvir artistas ao vivo. O Spot da Juventude está de volta a esta cidade da Margem Sul. De 15 a 24 de Agosto, o recinto volta a integrar a programação das Festas do Barreiro, com entrada gratuita e vai acolher artistas como Maria Reis, Alex D’Alva Teixeira ou Bia Maria.

A festa começa logo no dia 15, com a artista que no ano passado lançou Qualquer Um Pode Cantar, Meme Landim e Cigarra a inaugurarem o palco. A 16, há festa com curadoria da Gasoline ACD, que inclui Tainhas da Noite, Ideal Victim e Voilet. Pop Dell’Arte e A Boy Named Sue tomam conta da noite de sábado, dia 17. No domingo, Pequeno G, Ghoya e Kappa mantêm o ritmo.

A 19, sobe ao palco um tributo a Yung Tidus, seguido de DJ Poco. A 20, actuam Moria, Irina Barros e Alex D’Alva Teixeira. A 21, realiza-se mais uma edição da Batalha do Barreiro, logo a seguir ao jantar, e fecha-se a noite com Shadow Cuts.

Nos dias finais, o Spot acolhe Djonsaba Kanute, Maria Reis, Fidju Kitxora e Analauriz, entre outros, antes do encerramento no dia 24 com Batucadeiras das Olaias, o Quinteto Trio Odemira e Paixão.

Spot da Juventude (Barreiro). 15-24 Ago (Ter-Qui). Entrada gratuita

