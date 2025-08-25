Marinheiros ao Campo Grande! Regata de barcos a remo regressa em Setembro

A Grande Regata de Barquinhos a Remos faz dez anos e a próxima edição já tem data. Os barcos voltam ao lago do Campo Grande no dia 13 de Setembro. As inscrições estão abertas.

Há dez anos, Fernando Alvim concretizava a ideia peregrina de pôr equipas de amadores a competir pelo primeiro lugar numa regata de barcos a remos, no lago do Campo Grande. A prova está de volta no dia 13 de Setembro, às 15.00, e já se aceitam inscrições.

A Grande Regata de Barquinhos a Remos está aberta a todos e não requer experiência de navegação – até porque só assim se conseguem as peripécias a bordo a que o evento já habituou o público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Os participantes só têm de escolher um nome para a equipa, composta por dois ou três elementos (afinal não são barcos, são barquinhos), e comparecer vestidos a rigor.

Fernando Alvim será, como é habitual, o mestre de cerimónias da prova. Quem quiser assistir só tem de se abeirar do dito lago. Para ajudar a entreter o público, haverá uma roda de samba a actuar no local.

Jardim do Campo Grande (Campo Grande). Sáb 12 Set 15.00. Entrada livre

