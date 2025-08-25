Lisboa

Marinheiros ao Campo Grande! Regata de barcos a remo regressa em Setembro

A Grande Regata de Barquinhos a Remos faz dez anos e a próxima edição já tem data. Os barcos voltam ao lago do Campo Grande no dia 13 de Setembro. As inscrições estão abertas.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Grande Regata de Barquinhos a Remos
DR
Há dez anos, Fernando Alvim concretizava a ideia peregrina de pôr equipas de amadores a competir pelo primeiro lugar numa regata de barcos a remos, no lago do Campo Grande. A prova está de volta no dia 13 de Setembro, às 15.00, e já se aceitam inscrições.

A Grande Regata de Barquinhos a Remos está aberta a todos e não requer experiência de navegação – até porque só assim se conseguem as peripécias a bordo a que o evento já habituou o público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Os participantes só têm de escolher um nome para a equipa, composta por dois ou três elementos (afinal não são barcos, são barquinhos), e comparecer vestidos a rigor.

Fernando Alvim será, como é habitual, o mestre de cerimónias da prova. Quem quiser assistir só tem de se abeirar do dito lago. Para ajudar a entreter o público, haverá uma roda de samba a actuar no local.

Jardim do Campo Grande (Campo Grande). Sáb 12 Set 15.00. Entrada livre

