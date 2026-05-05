Marisa Monte traz espectáculo orquestral a Lisboa e ao Porto

A cantora brasileira regressa a Portugal em Setembro, para dois concertos que juntam banda e orquestra. O alinhamento vai incluir temas dos Tribalistas.

Com o objectivo de explorar o universo da música popular e sinfónica, Marisa Monte traz a Lisboa e ao Porto o espectáculo “Phonica: Marisa Monte & Orquestra ao vivo”, com duas datas confirmadas em Setembro. Depois de ter estreado o conceito no Brasil, a artista brasileira regressa a Portugal para apresentar os seus temas com arranjos orquestrais, concebidos especialmente para este formato.

Em Lisboa, o concerto está marcado para 18 de Setembro, na Meo Arena, seguindo depois para o Porto, onde sobe ao palco da Super Bock Arena a 20 de Setembro, data anunciada esta terça-feira, 5 de Maio. Em ambos os casos, Marisa Monte será acompanhada por uma orquestra sinfónica com cerca de 55 elementos, sob direcção do maestro André Bachur, além da sua banda habitual.

“Phonica” propõe uma leitura diferente do repertório da cantora, revisitando canções que marcaram mais de três décadas de carreira, bem como temas associados a projectos como os Tribalistas, que partilha com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Músicas como “Velha infância”, “Já sei namorar” ou “Passe em casa” surgem agora em novas versões, pensadas para o diálogo entre a estrutura da canção popular e a dimensão da música sinfónica.

Com formação em canto lírico e uma carreira consolidada na música popular brasileira, Marisa Monte construiu um catálogo que inclui álbuns como Verde Anil Amarelo Cor de Rosa e Carvão (1994), Memórias, Crónicas e Declarações de Amor (2000) ou Infinito Particular (2006). Ao longo dos anos, tem trabalhado entre diferentes linguagens musicais, e este espectáculo reforça essa abordagem ao juntar orquestra e banda num mesmo palco.

Meo Arena, Rossio dos Olivais (Lisboa). 18 Set (Sex) 21.00. 28€-66€; Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, Jardins do Palácio de Cristal, R. de D Manuel II (Porto). 20 Set (Dom) 21.30. 50€-80€

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