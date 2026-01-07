Marraquexe, Sicília e Lisboa: os destinos imperdíveis para 2026, segundo a Rough Guides

Se viajar mais está entre as suas resoluções de Ano Novo, estes lugares devem estar no topo da lista.

Com o Natal e a passagem de ano para trás, é tempo de avançar a toda a velocidade com os planos para 2026. Uma resolução comum é viajar mais – o que é quase sempre uma boa ideia. Ver mais mundo raramente dá arrependimento. A ajudar, a Rough Guides acaba de publicar a sua lista dos 26 melhores destinos para visitar este ano.

Antes de entrar nas recomendações, convém perceber que não se trata de uma lista qualquer. O ranking baseia-se em 30 mil pedidos individuais feitos a especialistas locais da Rough Guides por viajantes de todo o mundo, cruzados com o conhecimento directo desses mesmos especialistas, que acompanham as mudanças no terreno e sabem que regiões evoluem, que rotas abrem e que experiências ganham força. No fundo, um equilíbrio bem afinado entre o interesse real dos viajantes e conhecimento local credível torna esta lista particularmente fiável.

Então, para onde deve seguir a próxima viagem? Para Marraquexe, diz a Rough Guides. Esta cidade marroquina não se visita apenas. Prova-se, regateia-se, transpira-se, aprende-se. Há imenso para fazer neste destino do Norte de África, conhecido pela arquitectura colorida e pela abundância de souks, mercados ao ar livre onde se vende comida, artesanato e todo o tipo de produtos. É também uma boa opção para orçamentos contidos, já que dá para mergulhar na cultura local sem gastar muito.

A Rough Guides recomenda uma visita a um hammam tradicional, um passeio pelo oásis urbano do Jardin Secret e uma aula de cozinha para aprender novas receitas. Em alternativa, lembra que é fácil ir além da cidade e descobrir as montanhas do Atlas ou a costa atlântica de Marrocos.

Em segundo lugar surge Creta, descrita como “um clássico consistente e por boas razões”. Para quem nunca visitou a ilha grega, 2026 pode ser o momento certo, até porque acaba de ser nomeada uma das três Regiões Europeias da Gastronomia do ano. Junta sol, mar e um ambiente descontraído, ingredientes essenciais para umas férias de Verão bem passadas.

Bali aparece em terceiro. A ilha indonésia tornou-se um favorito pelos areais e pelas águas límpidas, mas a Rough Guides aponta 2026 como um possível ano de viragem. “Há uma mudança em quem chega e porquê. As pessoas aparecem com mais cuidado. A ilha exige mais dos seus visitantes.” Quem estiver disposto a desfrutar de Bali de forma respeitosa e a conhecer melhor a cultura e os costumes locais será, ao que tudo indica, o tipo de turista que a ilha procura.

Seguem-se Tóquio, Roma, Istambul, Sicília e… Lisboa. Em oitavo lugar, a capital portuguesa “está a perfilar-se como uma das cidades favoritas dos nossos viajantes para 2026, graças às ruas revestidas de azulejos, ao ritmo descontraído e à comida genuinamente boa”, escreve a Rough Guides.

Os 26 melhores destinos para 2026, segundo a Rough Guides

Marraquexe, Marrocos Creta, Grécia Bali, Indonésia Tóquio, Japão Roma, Itália Istambul, Turquia Sicília, Itália Lisboa, Portugal Hanói, Vietname Banguecoque, Tailândia Paris, França Tenerife, Espanha Costa Amalfitana, Itália Rio de Janeiro, Brasil Budapeste, Hungria Kerala, Índia Costa Dálmata e Dubrovnik, Croácia Parque Nacional Kruger, África do Sul Yucatán, México Sevilha, Espanha Namíbia Terras Altas, Escócia Provença, França Pantanal, Brasil Chiang Mai, Tailândia Palawan, Filipinas

A lista completa pode ser consultada aqui.

