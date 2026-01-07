Marraquexe, Sicília e Lisboa: os destinos imperdíveis para 2026, segundo a Rough Guides

[category]
Se viajar mais está entre as suas resoluções de Ano Novo, estes lugares devem estar no topo da lista.
Com o Natal e a passagem de ano para trás, é tempo de avançar a toda a velocidade com os planos para 2026. Uma resolução comum é viajar mais – o que é quase sempre uma boa ideia. Ver mais mundo raramente dá arrependimento. A ajudar, a Rough Guides acaba de publicar a sua lista dos 26 melhores destinos para visitar este ano.
Antes de entrar nas recomendações, convém perceber que não se trata de uma lista qualquer. O ranking baseia-se em 30 mil pedidos individuais feitos a especialistas locais da Rough Guides por viajantes de todo o mundo, cruzados com o conhecimento directo desses mesmos especialistas, que acompanham as mudanças no terreno e sabem que regiões evoluem, que rotas abrem e que experiências ganham força. No fundo, um equilíbrio bem afinado entre o interesse real dos viajantes e conhecimento local credível torna esta lista particularmente fiável.
Então, para onde deve seguir a próxima viagem? Para Marraquexe, diz a Rough Guides. Esta cidade marroquina não se visita apenas. Prova-se, regateia-se, transpira-se, aprende-se. Há imenso para fazer neste destino do Norte de África, conhecido pela arquitectura colorida e pela abundância de souks, mercados ao ar livre onde se vende comida, artesanato e todo o tipo de produtos. É também uma boa opção para orçamentos contidos, já que dá para mergulhar na cultura local sem gastar muito.
A Rough Guides recomenda uma visita a um hammam tradicional, um passeio pelo oásis urbano do Jardin Secret e uma aula de cozinha para aprender novas receitas. Em alternativa, lembra que é fácil ir além da cidade e descobrir as montanhas do Atlas ou a costa atlântica de Marrocos.
Em segundo lugar surge Creta, descrita como “um clássico consistente e por boas razões”. Para quem nunca visitou a ilha grega, 2026 pode ser o momento certo, até porque acaba de ser nomeada uma das três Regiões Europeias da Gastronomia do ano. Junta sol, mar e um ambiente descontraído, ingredientes essenciais para umas férias de Verão bem passadas.
Bali aparece em terceiro. A ilha indonésia tornou-se um favorito pelos areais e pelas águas límpidas, mas a Rough Guides aponta 2026 como um possível ano de viragem. “Há uma mudança em quem chega e porquê. As pessoas aparecem com mais cuidado. A ilha exige mais dos seus visitantes.” Quem estiver disposto a desfrutar de Bali de forma respeitosa e a conhecer melhor a cultura e os costumes locais será, ao que tudo indica, o tipo de turista que a ilha procura.
Seguem-se Tóquio, Roma, Istambul, Sicília e… Lisboa. Em oitavo lugar, a capital portuguesa “está a perfilar-se como uma das cidades favoritas dos nossos viajantes para 2026, graças às ruas revestidas de azulejos, ao ritmo descontraído e à comida genuinamente boa”, escreve a Rough Guides.
A lista completa pode ser consultada aqui.
