Mercado de Algés recebe festival que quer ser o Oktoberfest à portuguesa

O Beerfest regressa para a quarta edição e leva a muita cerveja, especialidades alemãs, um tributo a Xutos & Pontapés e DJs ao longo do evento.

O Mercado de Algés vai receber, entre 2 e 5 de Outubro, o Beerfest, um evento que se procura afirmar como um “Oktoberfest à portuguesa”, combinando cerveja, gastronomia alemã, música e animação para todas as idades.

Na quarta edição do festival, o público poderá provar especialidades como pernil com chucrute e batata assada, salsicha alemã com salada de batata, frango cervejeiro com puré, Flammkuchen, Käsespätzle e o tradicional bretzel.

Para os mais gulosos, haverá Lebkuchen, as famosas bolachas em forma de coração, e maçã do amor, enquanto os vegetarianos também terão opções à disposição. Tudo acompanhado pela cerveja Super Bock, que volta a ser a protagonista líquida do evento.

A música desempenha, mais uma vez, um papel central com a presença de uma banda tributo aos Xutos & Pontapés, os GM, e vários DJs ao longo de todo o evento. Além disso, haverá animação garantida pelos Uzápressão e peloos hosts do Beerfest, que vão incentivar a participação nos clássicos jogos do Oktoberfest, como o “Aguenta a Caneca” e o “Funky Chicken Dance”.

A entrada é livre e a festa abre diariamente ao meio-dia, com mesas disponíveis para reserva para quem quiser garantir lugar. O Mercado de Algés estará decorado ao estilo Oktoberfest, reforçando a experiência de imersão na tradição alemã.

Mercado de Algés (Algés). 2-5 Out 12.00. Entrada livre

