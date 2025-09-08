Metro de Lisboa: greve parcial esta terça e quinta sem serviços mínimos

O sindicato representativo dos trabalhadores apresentou um pré-aviso de greve para os dias 9 e 11 de Setembro, entre as 05.00 e as 10.00.

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta segunda-feira, 8 de Setembro, que o sindicato representativo dos trabalhadores apresentou um pré-aviso de greve para terça e quinta-feira, dias 9 e 11 de Setembro, entre as 05.00 e as 10.00. A abertura do serviço de transporte está prevista acontecer a partir das 10.30.

A empresa adiantou ainda que “encetou de imediato negociações”, tendo apresentado duas propostas de acordo, “que procuram equilibrar os argumentos apresentados pelos trabalhadores com os objectivos de gestão da empresa e a promoção da produtividade, em conformidade com as determinações legais relativas ao aumento da massa salarial para o ano de 2025”.

Ainda esta segunda-feira, devem acontecer perturbações no serviço do metro, entre as 14.30 e as 16.30, devido a um plenário de trabalhadores agendado para as 15.00.

Entidade arbitral não decretou serviços mínimos

Segundo o Metropolitano de Lisboa, foi apresentado junto do Tribunal Arbitral um pedido de serviços mínimos, “devidamente fundamentado”, tendo em conta os critérios legais e a “relevância do serviço público” que a empresa presta. Contudo, acrescenta, a entidade arbitral decidiu não decretar os serviços mínimos propostos.

A greve irá decorrer das 05.00 às 10.00 para os trabalhadores da operação, as 07.00 às 12.00 para os trabalhadores o sector oficinal, das 07.00 às 12.30 para trabalhadores dos sectores fixos e administractivos e das 02.00 às 07.00 para trabalhadores dos serviços nocturnos e via.

A empresa refere ainda que está agendado para as 15.00 desta segunda-feira, dia 8, um novo plenário de trabalhadores, onde procurará promover “o diálogo com os sindicatos, tendo em vista um entendimento que permita a suspensão da referida greve”. “Espera-se que seja possível um entendimento estrutural e duradouro”, lê-se no mesmo comunicado.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o serviço funciona entre as 06.30 e as 01.00.

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp