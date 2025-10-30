Metro de Lisboa vai substituir 166 máquinas de bilhetes até 2027

Investimento previsto é de 7,55 milhões de euros (preço base) e aquisições vão acontecer de forma faseada, já a partir deste ano.

Não haverá mais máquinas de venda automática de títulos de transporte nas estações de metro de Lisboa, mas as azuis que conhecemos serão substituídas por novas, num investimento que tem como valor base 7,55 milhões de euros. Em causa estão 166 equipamentos.

A portaria que torna oficial a aprovação da medida pelo Governo foi publicada esta quinta-feira, dia 30 de Outubro, em Diário da República, fazendo saber que o procedimento abrange os anos de 2025 (com 1,51 milhões de euros), 2026 (3,5 milhões de euros) e 2027 (2,54 milhões de euros).

