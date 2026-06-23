Metro vai abrir mais cedo a partir de Outubro

O Metro de Lisboa vai lançar um projecto-piloto em Outubro, que prevê a mudança do horário de abertura para as 05.30, em vez das 06.30 actuais. "Não podemos manter os horários do passado. Temos de dar a resposta ao presente", nas palavras da presidente do conselho de administração da Metropolitano de Lisboa, Cristina Vaz Tomé, citada pela agência Lusa a partir de uma conferência sobre transportes públicos no terminal fluvial do Cais do Sodré, esta terça-feira, 23 de Junho.

Se há "novas necessidades", como referido pela responsável, a empresa terá a possibilidade de atestá-las durante esta experiência, cujo modelo de implementação ainda não é totalmente conhecido (não se sabe, por exemplo, em que dias funcionará o novo horário). Os testes, segundo a presidente, "vão permitir afinar esta modalidade para iniciar em Janeiro de 2027”.

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