Mexa-se na Marginal: são 15 quilómetros de actividades gratuitas

Consegue imaginar mais de 15 quilómetros de actividades desportivas para todas as idades? É isso que vai acontecer no próximo domingo, 21 de Setembro, desde Alcântara, em Lisboa, até à Parede, em Cascais, atravessando ainda toda a frente marítima do concelho de Oeiras. A programação da iniciativa Mexa-se na Marginal é gratuita e acontece ao longo da avenida que lhe dá nome e que estará livre de carros entre as 09.00 e as 13.00. A ideia é, claro, celebrar a prática de actividade física e a adopção de estilos de vida mais saudáveis.

Em Lisboa, a festa faz-se na Cordoaria Nacional, no Museu dos Coches, na Praça do Império, no Palácio do Governador, no Jardim da Torre de Belém, na Doca de Belém e em Algés, no estacionamento junto ao viaduto. Por sua vez, o município de Oeiras propõe actividades em Algés (o parque de estacionamento da Bomba Shell, o jardim do Burguer King e a Quinta do Cedro), Caxias (o estacionamento da Baía dos Golfinhos e da Praia de Caxias, e a Curva dos Pinheiros), Paço de Arcos (Chafariz Velho, Jardim de Paço de Arcos e junto ao Centro Náutico – Espaço Saúde e Bem-Estar) e em Oeiras (no Jardim de Santo Amaro, no estacionamento da Nave Visionista e no estacionamento da Carruagem). Já em Cascais, é para rumar às zonas de estacionamento da Praia da Parede (junto aos semáforos) e de Carcavelos (junto ao restaurante Tricana, à Casa da Praia, ao Windsurf Café, à Capricciosa e ao areal).

Se não gosta muito de dar às pernas e já está a suar as estopinhas só de pensar em tantos quilómetros, não se enerve. Vá até ao local mais próximo que tem muito por onde escolher. A oferta prevista é para todos os gostos. Em Lisboa, por exemplo, destaca-se o baptismo de vela na Doca de Belém, mas também há zumba, ciclismo, artes marciais, dança, esgrima, tiro com arco, yoga, pilates e futebol americano, entre muitas outras propostas. Por isso, não, não tem desculpa para ficar com o rabo alapado no sofá. É juntar a família e ir aproveitar o fim-de-semana. Nem sequer tem de fazer desporto, pode só aproveitar para exercitar a mente: por exemplo, na Curva dos Pinheiros, em Caxias, encontrará também um Bibliomóvel, da Divisão de Bibliotecas e Promoção da Leitura.

Atenção: para a realização deste evento, haverá interrupção da circulação viária entre Algés e Oeiras, em ambos os sentidos, das 09.00 às 14.00 de 21 de Setembro. No mesmo dia, a Avenida Ferreira Godinho também estará encerrada, com constrangimentos no viaduto IC17/CRIL e na N6-3 Alto da Boa Viagem. Além disso, o acesso a vários parques de estacionamento (Praia da Torre, Jardim de Paço de Arcos, Centro Náutico de Paço de Arcos e Praça 25 de Abril em Algés) também estará condicionado a partir das 18.00 de dia 20 e até às 09.00 de dia 21.

