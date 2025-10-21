Monsanto faz 91 anos e convida para a festa

Sábado, 1 de Novembro, celebra-se a existência do parque florestal que foi decretado em 1934. Das 08.00 às 17.30, há caminhadas, um magusto ou a libertação de um animal silvestre.

No 91.º aniversário do Parque Florestal de Monsanto, o "pulmão de Lisboa" abre-se ao público com uma série de actividades, das 08.00 às 17.30, desde aulas em grupo a um magusto ou uma demonstração de bebidas à base de ervas.

O dia começa com duas aulas colectivas – uma de tai-chi e uma de yoga – no Anfiteatro Keil do Amaral. O mesmo espaço recebe, logo a seguir, três horas de oficinas e jogos dirigidos a crianças até aos 12 anos, como o xadrez e damas gigantes ou o jogo da macaca. A seguir há percursos para fazer a caminhar ou a correr (a estafeta também faz parte da lista) e a fechar a manhã, às 12.00, está um dos pontos altos do programa: a libertação de um animal silvestre reabilitado no LxCRAS – Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa, na Alameda Keil do Amaral.

Outra atracção será o magusto popular, a começar às 16.30 junto ao Centro de Interpretação de Monsanto, composto por "castanhas assadas, convívio e animação" e "pensado para famílias e amigos celebrarem juntos o Outono e a riqueza deste espaço verde da cidade". No mesmo local, um mixologista vai preparar bebidas como limonada de alecrim ou sumo de frutos vermelhos com erva-príncipe, recorrendo à matéria-prima do parque florestal.

O dia fecha com a performance "Alento", da associação Ordem do Ó, uma habituée do parque que volta a inspirar-se na floresta como "espaço primordial" e que aqui explora a continuidade entre a perda, o renascimento e a evolução.

O Parque Florestal de Monsanto contempla mais de 90 hectares de vegetação e nasceu por vontade humana, a partir de um decreto promulgado em 1934 pelo engenheiro Duarte Pacheco, numa zona de Lisboa anteriormente coberta por pastos e searas. Em 1940, com a pesquisa e o traço do arquitecto Keil do Amaral, o espaço começou a desenhar-se, seguindo-se a plantação de milhares de árvores. É hoje o maior espaço verde de Lisboa.

Parque Florestal de Monsanto. 1 Nov (sáb) 08.00-17.30. Gratuito (apenas a performance "Alento" requer registo prévio através de monsanto.inscricoes@cm-lisboa.pt)

