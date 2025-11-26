Moradores da Baixa exigem “menos caos” e melhor qualidade do ar

Associação de Moradores de Santa Maria Maior entrega na Câmara, esta quarta-feira, a petição “Baixa de Lisboa com menos trânsito e melhor qualidade do ar”. Iniciativa é apoiada pela Associação Zero.

São 836 as pessoas que assinaram a petição online “Baixa de Lisboa com menos trânsito e melhor qualidade do ar”, entregue esta quarta-feira, 26 de Novembro, na Câmara Municipal de Lisboa (CML).

"A freguesia de Santa Maria Maior, no coração histórico de Lisboa, está sobrecarregada de trânsito devido ao excesso de automóveis. As consequências são claras: autocarros e eléctricos ficam presos no trânsito, tornando o transporte público lento e pouco fiável; o ruído e a poluição do ar provocados pelo enorme volume de veículos a combustão afectam a saúde e o bem-estar causando stress e graves doenças", pode ler-se no documento. Os moradores pedem assim "menos caos de tuk-tuks e TVDE", maior qualidade do ar e segurança, e ainda um "planeamento transparente e participação activa da comunidade".

A petição conta com o apoio da associação Zero, cujos dados apontam para a fraca qualidade do ar na Baixa, "com níveis de poluentes duas a três vezes superiores aos recomendados pela Organização Mundial de Saúde". "Este tráfego compromete a saúde, a segurança e a qualidade de vida de quem vive, trabalha ou visita o centro histórico da capital portuguesa", sublinham.

