Mostra de teatro brasileiro leva racismo, mitologias e amor ao Chapitô

Entre 31 de Outubro e 23 de Novembro, há cinco espectáculos para ver na Costa do Castelo, com mais de 20 artistas e técnicos brasileiros.

A segunda edição da Mostra de Teatro do Brasil chega ao Chapitô a 31 de Outubro e prolonga-se até 23 de Novembro. Num total de 13 apresentações, a programação conta com cinco espectáculos, incluindo duas estreias internacionais: Diabólica Vingança, com contos inéditos de Nelson Rodrigues, encenados pela Bruzun Company; e Aquele Último Filme Antes da Partida, escrito e protagonizado por Luan Vieira, que se debruça sobre temáticas LGBTQIAPN+.

“A Mostra de Teatro Brasil no Chapitô nasceu em Novembro de 2023, após a realização, em parceria com o Chapitô, do monólogo Mãe de Santo, com a actriz Vilma Melo”, diz o curador Bruno Mariozz, citado em comunicado da mostra. Na mesma nota, destaca-se ainda o intercâmbio entre países de língua portuguesa, bem como a oportunidade da comunidade brasileira em Portugal revisitar as suas raízes através do teatro.

A agenda arranca com Mãe Preta, com encenação de Lucelia Sergio, que acompanha a jornada de uma mulher e mãe negra (31 Out-2 Nov, Sex-Sáb 21.00, Dom 17.00). Seguem-se Meus Cabelos de Baobá, com encenação de Vilma Melo, inspirada no carácter cíclico das mitologias africanas (7-9 Nov, Sex-Sáb 21.00, Dom 17.00); Aquele Último Filme Antes da Partida, com encenação de Luan Vieira, sobre o romance entre um militar e um carteiro (14-16 Nov, Sex-Sáb 21.00, Dom 17.00); Os Bruzundangas, com encenação de Renato Carrera e Dani Ornellas, que nos leva até ao país de Bruzundanga (22 Nov, Sáb 16.00); e Diabólica Vingança, com encenação de Renato Carrera, que entrelaça dois contos inéditos de Nelson Rodrigues (21-23 Nov, Sex-Sáb 21.00, Dom 17.00).

As sessões acontecem de sexta a sábado, às 21.00 e domingo, às 17.00, com excepção do dia 22 de Novembro, cuja sessão está marcada para as 16.00.

Chapitô. 31 Out-23 Nov, Sex-Sáb 21.00, Dom 17.00 (excepto dia 22 Nov, Sáb 16.00). 6€-12€

