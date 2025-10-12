Mostra de teatro leva espectáculos gratuitos a todo o concelho de Oeiras

São 25 peças de teatro de 25 companhias locais, para ver sem pagar bilhete, entre de Outubro e 9 de Novembro.

Oeiras volta a erguer o pano: a Mostra de Teatro regressa ao concelho de 16 de Outubro a 9 de Novembro. Durante quatro fins-de-semana consecutivos, a programação – que reúne 25 companhias locais – estende-se a vários espaços culturais e associativos, como o Teatro Independente de Oeiras, a Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense ou o Auditório Municipal Ruy de Carvalho. A entrada é sempre livre.

“Mais do que um evento, é um convite para viver o teatro de perto, descobrir novos talentos e celebrar a cultura em conjunto”, lê-se em nota sobre a mostra, que tem sessões previstas de quinta-feira a sábado. De 16 a 19 de Outubro, por exemplo, poderá ver peças no Auditório Municipal Lourdes Norberto (16 Out, Qui 21.30), no Teatro Custom Café (17 Out, Sex 21.30 e 19 Out, Dom 16.00), no Teatro Independente de Oeiras (18 Out, Sáb 18.00), na SIMEQ (18 Out, Sáb 21.00) e no Auditório Municipal Ruy de Carvalho (19 Out, Dom 18.00).

Além dos espaços já mencionados, a agenda também passa pelo Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, o Teatro Nova Morada, a Associação Cultural de Tercena, o Grupo Recreativo de Tercena, a SERUL, o Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde, o Auditório Novo Espaço, o Auditório da Taguspark, o Auditório Municipal César Batalha e o Auditório Municipal José de Castro.

Ao todo, são 25 espectáculos – a agenda completa está disponível para consulta online – e, entre as propostas, destacam-se por exemplo Entre Versos – Natália Correia, da companhia Teatro Bastardo, que junta três actores e um músico na interpretação da poeta (19 Out, Dom 16.00, no Teatro Custom Café); e Arrendar, da associação A Rafeira (2 Nov, Dom 16.00), sobre três amigas que, a dividir um pequeno apartamento em Lisboa, tentam resistir numa cidade onde viver se tornou um luxo.

A entrada nas peças é sempre livre, mas está sujeita à lotação das salas, mediante apresentação de senha. As senhas devem ser levantadas nos locais, no próprio dia, uma hora antes do início da respectiva sessão. Cada espectador poderá levantar um máximo de duas senhas e não existem lugares marcados ou possibilidade de reserva.

Oeiras, vários locais. 16 Out-9 Nov, vários horários. Entrada livre

