MUDE vai dedicar exposição a António Variações, com moda e fotografia

Inaugura a 3 de Dezembro. A partir do acervo fotográfico de Teresa Couto Pinto, agente e amiga do cantor, "Meu nome António" vai apresentar 85 imagens e ainda peças do guarda-roupa de Variações.

Teresa Couto Pinto foi fotógrafa, agente e amiga de António Variações. Com a sua máquina fotográfica, captou a essência e a espontaneidade do músico como nenhuma outra pessoa. A partir de 4 de Dezembro e até final de Abril, o MUDE, em colaboração com a Terra Esplêndida, recebe a exposição "Meu nome António", com 85 destas imagens e ainda uma selecção de vestuário e acessórios usados pelo artista, que morreu em Dezembro de 1984.

O ano de 1981 dá o mote. Foi em Janeiro que Variações se estreou no programa O Passeio dos Alegres, apresentado por Júlio Isidro na RTP. O momento projectou-o para todo o país. "Cantor, compositor e performer, Variações destaca-se pela originalidade da sua voz, pela inventividade dos seus poemas e composições musicais e pela maneira anticonvencional com que se veste e apresenta, desafiando as normas da sua época", pode ler-se no descritivo da exposição.

Ao longo da exposição, que ocupará a Sala dos Cofres e terá a curadoria de Bárbara Coutinho, na cave do museu, será possível ver várias das sessões fotográficas realizadas entre 1981 e 1983. Muitas das imagens tornaram-se parte do imaginário pop português dos anos 80, embora também haja espaço para fotografias inéditas.

Materiais complementados por peças de vestuário e acessórios de moda de António Variações, sobejamente conhecido pelo seu estilo transgressor, sem nunca perder de vista alguns dos símbolos da identidade portuguesa, nem os movimentos artísticos internacionais.

Rua Augusta, 24 (Baixa). Ter-Qui e Dom 10.00-18.00, Sex-Sáb 10.00-20.00. 11€ (entrada gratuita Sex 17.00-20.00 e Dom 10.00-14.00 para residentes no concelho de Lisboa)

