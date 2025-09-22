Museu de Arte Antiga vai fechar para obras e esta semana é de entrada gratuita

O museu estará fechado a partir de 29 de Setembro. Até lá, a entrada é gratuita para todos os visitantes e no domingo há actividades para todas as idades.

O Museu Nacional de Arte Antiga vai fechar para obras por tempo indefinido, mas não sem antes se despedir do público. Até 28 de Setembro (e já a partir desta segunda-feira), a entrada no museu é gratuita e nesse mesmo dia haverá programas para todas as idades.

O dia começa logo às dez da manhã. O programa inclui actividades para os mais pequenos até às 15.00, todas elas gratuitas e sem necessidade de inscrição prévia. Conte com uma caça ao tesouro e com um jogo em torno das obras do museu. Os adultos terão três visitas orientadas temáticas ao longo da manhã – às 10.30, às 11.00 e ao meio-dia.

À tarde, a música vai ser outra. Entre as 15.00 e as 16.00, estão programadas quatro visitas guiadas breves, com momentos musicais. Entre a pintura europeia e a pintura e a escultura portuguesas, os acordes são garantidos pelo grupo Antiquorum. O mesmo projecto musical regressa pelas 16.45, desta vez no formato de concerto.

A partir do dia seguinte, 29 de Setembro, o Museu Nacional de Arte Antiga estará encerrado para obras, no âmbito do programa Recuperar Portugal: Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o comunicado do museu, a reabertura "está condicionada pelo calendário deste processo de intervenção".

A campanha de remodelação compreende intervenções em três zonas do edifício, que aloja o museu desde a sua fundação, em 1884. No piso dois, no espaço reservado às colecções de ourivesaria, joalharia, cerâmica e artes da expansão, com a actualização dos equipamentos museográficos e do discurso expositivo. Na Galeria de Arte Europeia, a sinalética e a museografia vão ser reformuladas. Os trabalhos vão ainda abranger as fachadas e coberturas do museu.

Rua das Janelas Verdes (Santos). Ter-Dom 10.00-18.00. Entrada livre

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp