Museu do Oriente organiza ciclo gratuito de cinema japonês

De ‘Yudo. O Banho Japonês’ a ‘Sob o Céu Aberto’, há três filmes para ver nos sábados de 10, 17 e 24 de Janeiro. Nós dizemos ‘arigato’.

Em Yudo. O Banho Japonês, de Masayuki Suzuki, dois irmãos recebem uma herança dos pais e debatem-se sobre o que terá mais valor: a preservação da memória ou a multiplicação do dinheiro. O tema, embrulhado no formato de comédia dramática, abre o ciclo de três filmes O Caminho Japonês, no Museu do Oriente, que acontece nos sábados de 10, 17 e 24 de Janeiro. A entrada é gratuita.

No primeiro dia, logo a seguir a Yudo, passa Sob o Céu Aberto, de Miwa Nishikawa (com Kōji Yakusho, a estrela do mais recente filme de Wim Wenders, Dias Perfeitos), em que conhecemos a história de Masao Mikami, um ex-membro da máfia Yakuza em busca de redenção e de uma vida normal na sociedade japonesa, depois de 13 anos na prisão. A completar o ciclo está A Rapariga da Laca Tsugaru, filme em que Keiko Tsuruoka pega na arte tradicional de laca da província de Aomori, tsugaru-nuri, para contrapor a importância dos legados ao direito à liberdade individual.

DR Yudo. O Banho Japonês

O ciclo é organizado em colaboração com a Embaixada do Japão em Portugal e a Japan Foundation, propondo "um olhar sobre a adaptação do espírito e da identidade japoneses ao contexto urbano contemporâneo, no âmbito da exposição "Japão: Festas e Rituais", que está no museu até 31 de Maio.

O visionamento dos filmes é gratuito, mas requer o levantamento de bilhetes no local e no próprio dia. Pode consultar a agenda aqui.

Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte). 10, 17 e 24 Jan, Sáb. Vários horários. Entrada livre



