Museu do Tesouro Real revela o seu “lado botânico” com nova exposição

A sessão de abertura, a 21 de Março, inclui uma palestra e um cocktail. É também o início de um novo ciclo de actividades.

Sabia que o Museu do Tesouro Real tem um “lado botânico”? No próximo sábado, 21 Março, inaugura-se “Do Jardim ao Trono – O Tesouro Botânico da Ajuda”, uma nova leitura das colecções da coroa, que revela a relação entre a natureza e o poder das cortes europeias. Patente até 21 de Junho, esta exposição temporária conta com a colaboração da Cátedra UNESCO em Etnobotânica.

“A exposição propõe descobrir uma dimensão frequentemente invisível do património régio: a forma como plantas, matérias naturais e produtos vindos de diferentes partes do mundo participaram na construção do luxo, do gosto e da identidade da monarquia”, lê-se em comunicado do museu, que destaca como elementos naturais – como cacau, chá, café e tabaco, por exemplo – “deram origem a objectos de grande sofisticação”, desde caixas de rapé a joalharia em azeviche e âmbar.

Para a inauguração, marcada para sábado, 21 de Março, das 15.00 às 17.00, está programada uma palestra sobre “A Natureza como Símbolo na Coleção do Tesouro Real”, de Luís Mendonça de Carvalho. A ideia é, a partir da insígnia do Tosão de Ouro, explorar de que forma motivos inspirados na natureza funcionaram como linguagem simbólica associada à autoridade, à tradição e ao poder. A sessão marca a abertura oficial da exposição, com curadoria do próprio investigador, e tem o valor de 18€, que inclui acesso antecipado à mostra e um cocktail de inauguração.

Museu do Tesouro Real Pulseiras de azeviche Whitby, Reino Unido, século XIX-XX

Está também previsto um ciclo de actividades que acompanhará a exposição ao longo de todo o período em que estará patente, até 21 de Junho. Entre as primeiras iniciativas destacam-se, já em Março, uma visita (18€) dinamizada em conjunto pelo Museu Tesouro Real e o Jardim Botânico da Ajuda, no dia 28. No dia seguinte, 29 de Março, a oficina “Tesouro Botânico” (16€/um adulto e uma criança) convida famílias a explorar este universo de forma criativa.

Palácio Nacional da Ajuda, Calçada da Ajuda. Inauguração: 21 Mar, Sáb 15.00-17.00. 18€ | Exposição: 21 Mar-21 Jun, Seg-Dom 10.00-18.00 (1 Ou-30 Abr); Seg-Dom 10.00-19.00 (1 Mai-30 Set). Gratuito, mediante compra da entrada no museu (desde 11€)

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