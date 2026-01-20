Museu dos videojogos chega a Odivelas com agenda grátis

O Museu de Videojogos e Tecnologia Nostalgica vai estar de portas abertas na Casa da Juventude de 24 de Janeiro a 1 de Fevereiro.

O Nostalgica, cuja casa no Hub ACT – Centro de Indústrias Criativas de Oeiras está temporariamente fechada para obras, é o único museu em Portugal dedicado aos jogos de vídeo. E, se ainda não teve oportunidade, poderá conhecer o projecto de 24 de Janeiro a 1 de Fevereiro. Durante nove dias, o Museu de Videojogos e Tecnologia estará a dinamizar uma agenda gratuita na Casa da Juventude, em Odivelas.

Jogos arcade, um quiosque da Playstation, sistemas de realidade aumentada, cockpits de realidade virtual e pinball mecânico. Tudo isso e muito mais, incluindo dois torneios, um de Assetto Corsa Rally (24 Jan, 15.00) e FC25 (31 Jan, 15.00), com prémios para os vencedores. Mas, atenção, se quiser participar, tem de se inscrever primeiro (juventude@cm-odivelas.pt). A participação é exclusiva a jovens entre os 12 e os 35 anos, que sejam estudantes, residentes ou trabalhadores no concelho de Odivelas. Se não for o seu caso, terá de se contentar em assistir.

O Nostalgica é um museu de videojogos e tecnologia único em Portugal, dedicado a preservar e tornar acessível mais de quatro décadas de história do entretenimento digital. Com mais de 300 computadores, consolas e gadgets, têm procurado promover, através de experiências itinerantes, a experimentação e o contacto com objectos dos anos 70 até à actualidade, cruzando educação, cultura e tecnologia através de exposições e eventos para todos os públicos.

Casa da Juventude (Odivelas). Seg-Sex 09.30-12.30/ 14.00-17.30, Sáb-Dom 14.00-19.00. Entrada livre

