Museu Nacional da Música está prestes a abrir e a entrada é livre nos primeiros dias

Inauguração está marcada para 22 de Novembro, pondo fim ao impasse da estrutura que viveu 29 anos numa estação de metro em Lisboa. Agora, abre no Palácio Nacional de Mafra.

Eram instalações provisórias. E foram. Só que o provisório durou 29 anos, na estação de metro do Alto dos Moinhos, onde se inaugurou, em 1994, o Museu Nacional da Música (MNM). Tendo encerrado portas em 2023, a estrutura conhece agora um novo capítulo, com a inauguração das novas instalações na ala Norte do Palácio Nacional de Mafra, no dia 22 de Novembro. Até ao final do mês, há uma programação especial (a ser anunciada em breve no site do museu) e a entrada é livre, anuncia a Museus e Monumentos de Portugal. Do cartaz sabe-se que farão parte o compositor e percussionista Iúri Oliveira, diferentes orquestras ou o carrilhão LVSITANVS, "o maior e mais pesado carrilhão itinerante do mundo".

A decisão de instalar, de forma definitiva, o Museu Nacional da Música em Mafra foi confirmada em 2014 pelo então secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, mas as obras iniciaram-se apenas há dois anos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), implicando um investimento de cerca de 7 milhões de euros. Foram, então, reabilitados 8000 metros quadrados do Real Edifício de Mafra, incluindo espaços de reservas e espaços comuns, como a bilheteira, a loja e a cafetaria. Também foi possível duplicar o número de espécimes em exposição para 500. Note-se que hoje o MNM guarda uma das mais importantes colecções de instrumentos musicais do século XII ao XXI, representativos de diversas práticas e contextos em Portugal e noutras regiões do mundo, estando alguns deles classificados como “tesouros nacionais”.

DR Museu Nacional da Música

Quando o museu do Alto dos Moinhos encerrou, em 2023, arrancou uma grande campanha de restauro por mais de uma centena de profissionais, prosseguindo-se para a transferência das peças para as novas instalações. Nos últimos meses, o museu tem acolhido alguns eventos, como conferências e gravações. Para o início de Novembro, está programada a gravação do novo álbum da cravista Béatrice Martin no cravo Antunes de 1758, “tesouro nacional”, como resultado de uma parceria com a Fundação Gaudium Magnum e a Fundação Turchini em Nápoles.

DR Cafetaria do Museu Nacional da Música

O circuito de visita do novo MNM vai abordar a música de "um ponto de vista temático, focando-se em diversas formas de ouvir e de fazer música ao longo do tempo". A visita, pode ler-se no comunicado, "inclui experiências multi-sensoriais, tácteis e olfativas, dirigidas a todos os públicos, que vão também poder tocar em mais de vinte diferentes instrumentos musicais e modelos de instrumentos".

Também para Mafra está programada a abertura do Arquivo Nacional do Som, estrutura ambicionada há muito pelos profissionais e amadores do sector. Correndo como planeado, a estrutura deverá começar a funcionar em 2026, igualmente à boleia do PRR.

Terreiro D. João V (Mafra). 22-31 Nov. Entrada livre sujeita à lotação dos espaços (recomenda-se a reserva de bilhete)

