Música, aulas abertas e pizza: Conservatório Nacional abre portas aos curiosos

Entre 5 e 7 de Março, o Conservatório tem mais uma edição dos Dias Abertos, com actividades para todas as idades, para dar a conhecer o ensino artístico da música.

A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional volta a abrir as portas ao público entre 5 e 7 de Março, para mais uma edição dos Dias Abertos. Durante três dias, a histórica instituição convida curiosos, futuros alunos e famílias a conhecerem por dentro o quotidiano da escola onde se formaram várias gerações de músicos.

O programa inclui concertos, workshops, masterclasses e a chamada Feira do Futuro, uma iniciativa que apresenta projectos e ideias que se estão a desenhar para os próximos anos da escola. Haverá ainda exposições de instrumentos, sessões de cinema e vários momentos de partilha entre alunos e professores, numa oportunidade rara para perceber como funciona o ensino artístico especializado da música.

O auge desta experiência acontece no sábado, 7 de Março, entre as 10.00 e as 17.00. Nesse dia, a escola estará totalmente aberta, com portões e aulas acessíveis a quem quiser espreitar. Crianças e jovens dos 5 aos 15 anos poderão experimentar diferentes instrumentos, contactar directamente com docentes e esclarecer dúvidas sobre o percurso de formação, numa altura em que as candidaturas já se encontram abertas.

A organização preparou também um ambiente pensado para toda a família, com pizzas, gelados, waffles e castelos insufláveis.

R. Matateu (Belém). 5-7 Mar (Qui-Sáb) 10.00-17.00. Entrada Livre

