Na Eleventy, os painéis de Almada Negreiros são devolvidos à cidade

É impossível não entrar nesta loja sem, automaticamente, olhar para cima. A marca é italiana, mas o interior é do mais português que há. Estamos no histórico edifício do Diário de Notícias, projectado por Porfírio Pardal Monteiro, vencedor do Prémio Valmor em 1940. Desde a saída do jornal da Avenida da Liberdade, há quase uma década, que o piso térreo permanecia fechado ao público. Após a reabilitação, que transformou o prédio em 34 apartamentos de luxo, o espaço volta a abrir portas. É agora a primeira loja da Eleventy em Portugal.
A marca, fundada em Milão em 2007, destaca-se pelo design sóbrio e intemporal das suas colecções, tanto para homem como para mulher, e pelo diálogo entre a alfaiataria e peças mais casuais. Com uma atenção redobrada aos materiais, tudo é produzido em Itália. "Apesar de termos considerado cidades como Madrid ou Barcelona, foi o vínculo afectivo a Portugal que definiu a nossa escolha", refere Lurdes Cabral, uma das responsáveis pela abertura da primeira loja Eleventy do país, citada em comunicado.
Sem desprimor para a roupa e os acessórios, não são eles que mais brilham. Ao todo, a sala tem três painéis da autoria de José de Almada Negreiros, jóias da pintura decorativa lisboeta, encomendadas ao artista e executadas no próprio local, corria o ano de 1939. O maior e mais surpreendente fica mesmo diante dos olhos de quem entra. Mapa-Múndi é uma representação em grande escala do planisfério, com referências aos quatro elementos, aos 12 signos do zodíaco, a criaturas e cenas mitológicas, a espécies animais, às diferentes geografias da terra e ao telégrafo como símbolo de progresso.
Projectados pelo estúdio milanês Parisotto + Formenton Architetti, responsável por todas as lojas da marca, os interiores foram moldados à escala das obras. As medidas foram respeitadas ao centímetro para que nenhum dos revestimentos se sobrepusesse às obras de arte que, em tempos, Almada Negreiros pintou à vista. Além do grande planisfério, pintou ainda Mapa de Portugal e As 24 horas na redacção do Diário de Notícias. O primeiro, como o próprio nome indica, representa o território continental português através de uma paisagem árida. No segundo, há duas sequências cronológicas com o ciclo de vida da notícia.
E a provar que nem só de moda vive a nova Eleventy em Lisboa – nem de arte –, o espaço engloba um café e bar. Mais do que uma loja num espaço histórico da cidade, é um espaço de convívio aberto a todos. "O café faz parte da nossa visão de hospitalidade. Estará sob a direcção do chefe italiano Andrea Berton, que traz uma abordagem gastronómica alinhada com o espírito da Eleventy — natural, refinado e único. Queremos que seja um espaço aberto à cidade", continua Lurdes Cabral, em comunicado. Da pastelaria às opções de cafetaria, independentemente das compras que faça, o lanche está garantido.
Avenida da Liberdade, 266 (Marquês de Pombal). Seg-Sáb 10.00-20.00
