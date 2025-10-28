Na Eleventy, os painéis de Almada Negreiros são devolvidos à cidade

A primeira loja da marca italiana abriu no histórico edifício do Diário de Notícias. Lá dentro, as atenções não estão na roupa, mas sim nos painéis que Almada Negreiros pintou em 1939. Pode vê-los de perto e não precisa de fazer compras.

É impossível não entrar nesta loja sem, automaticamente, olhar para cima. A marca é italiana, mas o interior é do mais português que há. Estamos no histórico edifício do Diário de Notícias, projectado por Porfírio Pardal Monteiro, vencedor do Prémio Valmor em 1940. Desde a saída do jornal da Avenida da Liberdade, há quase uma década, que o piso térreo permanecia fechado ao público. Após a reabilitação, que transformou o prédio em 34 apartamentos de luxo, o espaço volta a abrir portas. É agora a primeira loja da Eleventy em Portugal.

A marca, fundada em Milão em 2007, destaca-se pelo design sóbrio e intemporal das suas colecções, tanto para homem como para mulher, e pelo diálogo entre a alfaiataria e peças mais casuais. Com uma atenção redobrada aos materiais, tudo é produzido em Itália. "Apesar de termos considerado cidades como Madrid ou Barcelona, foi o vínculo afectivo a Portugal que definiu a nossa escolha", refere Lurdes Cabral, uma das responsáveis pela abertura da primeira loja Eleventy do país, citada em comunicado.

Sem desprimor para a roupa e os acessórios, não são eles que mais brilham. Ao todo, a sala tem três painéis da autoria de José de Almada Negreiros, jóias da pintura decorativa lisboeta, encomendadas ao artista e executadas no próprio local, corria o ano de 1939. O maior e mais surpreendente fica mesmo diante dos olhos de quem entra. Mapa-Múndi é uma representação em grande escala do planisfério, com referências aos quatro elementos, aos 12 signos do zodíaco, a criaturas e cenas mitológicas, a espécies animais, às diferentes geografias da terra e ao telégrafo como símbolo de progresso.

Projectados pelo estúdio milanês Parisotto + Formenton Architetti, responsável por todas as lojas da marca, os interiores foram moldados à escala das obras. As medidas foram respeitadas ao centímetro para que nenhum dos revestimentos se sobrepusesse às obras de arte que, em tempos, Almada Negreiros pintou à vista. Além do grande planisfério, pintou ainda Mapa de Portugal e As 24 horas na redacção do Diário de Notícias. O primeiro, como o próprio nome indica, representa o território continental português através de uma paisagem árida. No segundo, há duas sequências cronológicas com o ciclo de vida da notícia.

E a provar que nem só de moda vive a nova Eleventy em Lisboa – nem de arte –, o espaço engloba um café e bar. Mais do que uma loja num espaço histórico da cidade, é um espaço de convívio aberto a todos. "O café faz parte da nossa visão de hospitalidade. Estará sob a direcção do chefe italiano Andrea Berton, que traz uma abordagem gastronómica alinhada com o espírito da Eleventy — natural, refinado e único. Queremos que seja um espaço aberto à cidade", continua Lurdes Cabral, em comunicado. Da pastelaria às opções de cafetaria, independentemente das compras que faça, o lanche está garantido.

Avenida da Liberdade, 266 (Marquês de Pombal). Seg-Sáb 10.00-20.00

