Na Underdogs, FUTURA e Jason REVOK juntam-se na divergência

A partir desta sexta-feira, a Underdogs é ponto de encontro de dois artistas norte-americanos: FUTURA e Jason REVOK. “Acts of Transformation” apresenta obras inéditas, que reflectem acerca dos processos criativos, estéticas e abordagens de cada um deles. A exposição pode ser visitada até 22 de Junho.

FUTURA é considerado pioneiro da arte urbana, tendo participado no movimento original do graffiti de Nova Iorque nos anos 70. Hoje, apresenta-se como pintor abstracto inspirado, em parte, pelo género da ficção científica. Já Jason REVOK, sediado em Detroit, é conhecido por desenvolver ferramentas quase rudimentares que ele como extensões do seu corpo para pintar. As suas obras, que se revelam uma espécie de performance, evidenciam a relação entre homem e máquina.

Em “Acts of Transformation”, os dois artistas juntam-se numa mostra que procura realçar corpos de trabalho que são divergentes e, igualmente, complementares, ao mesmo tempo que explora a interação dinâmica entre o movimento, a existência humana e a paisagem urbana.

A par com esta exposição, FUTURA e Jason REVOK criaram obras de edição limitada, que serão lançadas a 16 de Maio e apresentadas no Espaço Cápsula da galeria, sendo que também estarão disponíveis na loja online da Underdogs.

Esta sexta-feira, 10 de Maio, a inauguração da mostra conta com a presença de FUTURA, Hugo Cardoso, coordenador da Galeria de Arte Urbana, e Pedro Soares Neves, da Lisbon Creativity Conference. Os convidados participam numa conversa que tem início marcado para as 18.00.

Galeria Underdogs (Marvila). 10 Mai-22 Jun. Ter-Sáb 14.00-19.00. Entrada livre

