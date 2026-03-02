Não deixe para amanhã o plano que pode marcar hoje

Adorou a novidade? Então prepare-se, porque descobrir o que está lá dentro é metade da diversão.

A nova 2POR1 Deluxe – 20 Grandes Experiências 2026 junta 20 planos diferentes, espalhados de norte a sul do país, que trocam a rotina por histórias para contar. É daquelas caixas onde cada cartão parece uma sugestão de amigo e onde a agenda começa a encher-se quase sozinha. E já está em pré-venda exclusiva na FNAC, por 99,90€.

Entre saltos, subidas e voos improváveis, há experiências pensadas para quem gosta de mexer o corpo e testar limites. Pode aventurar-se nas árvores do Adventure Park, escalar debaixo da Ponte 25 de Abril na Escala25, desafiar a gravidade no JumpYard ou sentir o friozinho bom na barriga ao voar no DreamFly Indoor Skydiving. Pelo caminho, surgem ainda aulas de surf com a Surf Lisbon e actividades da Vertente Natural que levam a explorar grutas, trilhos e mergulhos.

Para quem prefere planos que misturam diversão e a dose certa de surpresa, a caixa também não falha. Há desafios interactivos no Banzai que puxam pelo espírito competitivo, sessões na Splatter Room onde a tinta voa sem se preocupar muito com isso, ilusões ópticas que baralham a percepção no Museu das Ilusões e encontros com o mundo animal no Oceanário de Lisboa e no Zoo de Lagos. Mais a norte, o Porto entra na equação com a subida à ponte no Porto Bridge Climb e o quarteirão WOW, onde cultura, vinho e experiências andam de mãos dadas.

A criatividade também marca presença. Pode experimentar cerâmica no atelier de Cécile Mestelan, pintar enquanto brinda no Easel Escape ou arriscar passos novos numa aula da Jazzy Dance Studios. Para equilibrar a balança, entram momentos de relax com as massagens da Ecomassage e sessões do Prescription Pilates Studio, que o lembram que parar também faz parte do plano.

E como viajar sem sair do país continua a ser das melhores ideias, a caixa inclui ainda experiências que convidam a explorar com calma. A Quinta do Vallado abre portas ao Douro com provas de vinho e paisagens que pedem copo na mão, enquanto a Imperador Tours propõe passeios guiados ao longo da costa.

No fundo, é uma colecção de experiências para quem gosta de dizer “vamos”, para quem tem sempre um plano na manga e para quem acredita que as melhores memórias começam muitas vezes com um convite. Vinte experiências diferentes, todas a metade do preço.