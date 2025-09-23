Lisboa

Lisboa

Não é xeque-mate, mas já começou o jogo. Sete zonas verdes de Lisboa ganharam mesas de xadrez

A proposta vem de um orçamento participativo de 2021, mas ainda não tinha avançado para execução. Da Ajuda aos Olivais, há 17 mesas onde jogar xadrez.

Campo Grande
Daniela Conceição/CML | Campo Grande
Há 17 mesas de xadrez em sete zonas verdes da cidade, do Jardim do Campo Grande ao Parque da Bela Vista. Trata-se da primeira fase de execução de um projecto aprovado no âmbito do orçamento participativo de 2021, cuja proposta assentava na instalação de 30 mesas para jogar xadrez ao ar livre. Entretanto, a autarquia decidiu que o número de equipamentos subiria para 39.

As mesas foram instaladas nos locais seguintes:
  • Parque do Rio Seco, na Ajuda;
  • Jardim do Campo Grande;
  • Praça em frente à Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, no Areeiro;
  • Quinta das Conchas, no Lumiar;
  • Parque da Bela Vista – Sul;
  • Parque Urbano dos Olivais;
  • Parque do Vale do Silêncio, também nos Olivais.
Lisboa
Daniela Conceição/CMLLisboa

"Em breve, chegarão mais mesas a outros locais da cidade", comunicou a autarquia em Agosto, através das redes sociais.

