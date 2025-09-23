Não é xeque-mate, mas já começou o jogo. Sete zonas verdes de Lisboa ganharam mesas de xadrez

[title]
Há 17 mesas de xadrez em sete zonas verdes da cidade, do Jardim do Campo Grande ao Parque da Bela Vista. Trata-se da primeira fase de execução de um projecto aprovado no âmbito do orçamento participativo de 2021, cuja proposta assentava na instalação de 30 mesas para jogar xadrez ao ar livre. Entretanto, a autarquia decidiu que o número de equipamentos subiria para 39.
- Parque do Rio Seco, na Ajuda;
- Jardim do Campo Grande;
- Praça em frente à Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, no Areeiro;
- Quinta das Conchas, no Lumiar;
- Parque da Bela Vista – Sul;
- Parque Urbano dos Olivais;
- Parque do Vale do Silêncio, também nos Olivais.
"Em breve, chegarão mais mesas a outros locais da cidade", comunicou a autarquia em Agosto, através das redes sociais.
