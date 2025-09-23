Não é xeque-mate, mas já começou o jogo. Sete zonas verdes de Lisboa ganharam mesas de xadrez

A proposta vem de um orçamento participativo de 2021, mas ainda não tinha avançado para execução. Da Ajuda aos Olivais, há 17 mesas onde jogar xadrez.

Há 17 mesas de xadrez em sete zonas verdes da cidade, do Jardim do Campo Grande ao Parque da Bela Vista. Trata-se da primeira fase de execução de um projecto aprovado no âmbito do orçamento participativo de 2021, cuja proposta assentava na instalação de 30 mesas para jogar xadrez ao ar livre. Entretanto, a autarquia decidiu que o número de equipamentos subiria para 39.

As mesas foram instaladas nos locais seguintes:

Parque do Rio Seco , na Ajuda;

, na Ajuda; Jardim do Campo Grande ;

Jardim do ; Praça em frente à Escola Secundária D. Filipa de Lencastre , no Areeiro;

Praça em frente à Escola Secundária D. , no Areeiro; Quinta das Conchas , no Lumiar;

, no Lumiar; Parque da Bela Vista – Sul;

Parque da – Sul; Parque Urbano dos Olivais ;

; Parque do Vale do Silêncio, também nos Olivais.

Daniela Conceição/CML Lisboa

"Em breve, chegarão mais mesas a outros locais da cidade", comunicou a autarquia em Agosto, através das redes sociais.

