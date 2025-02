Não há segredos nas sessões de comédia do Secret Stuff

É o segredo mais mal guardado da comédia. Há uma nova noite de stand-up em Lisboa: Secret Stuff está a chegar ao Ferroviário, em Santa Apolónia, para transformar o palco num confessionário de comédia.

A premissa? O público partilha segredos de forma anónima, que irão inspirar humoristas (anunciados apenas no próprio espectáculo) a criar o texto da sua actuação.

Pedro Sousa – que podemos conhecer de projectos como Roda Bota Fora ou do podcast A Milhas – é o organizador e apresentador do Secret Stuff. O comediante explicou à Time Out que a motivação para levar esta iniciativa para a frente surgiu depois de descobrir que o NOV Comedy Club – espaço situado na associação cultural NAV (Nunca Antes Visto), junto ao Campo Pequeno – tinha encerrado.

Era menos um sítio para Sousa e os amigos humoristas actuarem, por isso decidiram pôr mãos à obra. “O Secret Stuff nasceu porque tanto eu como os meus colegas sentimos necessidade de fazer mais stand-up. Por isso, lembrámo-nos que podia ser interessante criar uma noite dedicada ao humor no Ferroviário, um local com boas condições e acesso.”

Cada sessão deste espectáculo vai ser única, com cada novo membro da audiência a oferecer material novo aos comediantes.

“O que me inspirou a criar este novo conceito – de partilha de segredos – foi o meu amor por histórias. No fundo, é isso que os segredos são. Acredito que, quando damos oportunidade às pessoas para contar histórias anonimamente, elas vão ter mais sumo e interesse”, explica o organizador. “Sinto que pode haver uma libertação por parte da audiência ao ver os seus problemas serem tratados com um tom diferente do peso que costumam ter. Apesar de esse não ser o objectivo principal – o objectivo é sempre fazer rir –, se uma pessoa se sentir mais leve e sentir que se libertou, é uma situação de win-win”, diz.

Este conceito vai ser posto à prova nos dias 6 e 20 de Março, ambas as sessões às 21.00. Os bilhetes custam 10€, e a entrada é reservada a maiores de 16 anos.

Por enquanto, os espectáculos vão ser exclusivos ao Ferroviário, mas, no futuro, a ideia poderá ser explorada noutras zonas do país. Primeiro, Pedro Sousa quer perceber se o espectáculo funciona. “Esta é uma noite de stand-up comum com um twist, mas espero que achem piada à ideia e que, com o tempo, se possa transformar num serão para grupos de amigos. Gostava que levassem alguém que não saiba o que vai acontecer e, de repente, esteja a ouvir um dos seus segredos a ser partilhado”, diz entre risos. “Mas, acima de tudo, quero que as pessoas se divirtam.”

