Natal chega mais cedo ao Zoo de Lisboa (e com agenda grátis)

O Natal está a chegar ao Jardim Zoológico de Lisboa. A programação terá início a 6 de Dezembro e as actividades diárias vão realizar-se tanto dentro do zoo como na zona de acesso livre. Além disso, vai promover-se mais uma vez a doação de brinquedos antigos a uma instituição de solidariedade social.

A inauguração da agenda está marcada para o primeiro sábado do mês de Dezembro, dia 6, às 11.00, com “a chegada do Pai Natal e dos seus ajudantes” à Baía dos Golfinhos. A celebração prolonga-se até às 17.00, no Vale dos Tigres, com animação infantil, pinturas faciais e ateliers de decoração natalícia.

Paralelamente, entre as 14.00 e as 18.00, o Jardim das Abelhas, no Roseiral, será palco do workshop “Muito mais do que mel”, onde será possível conhecer melhor o fascinante mundo das abelhas, e os diferentes materiais e produtos apícolas.

Na zona de acesso livre, também haverá actividades a decorrer nos dias 6 e 7 de Dezembro e de 13 a 21 de Dezembro, sempre entre as 11.00 e as 17.00. Destacam-se, por exemplo, os ateliers de decorações natalícias sustentáveis com origami, os workshops de gomas de fruta saudáveis e de bolachas de Natal, e a famosa “Caça ao Presente”, que desafia os mais novos a procurar os presentes que os elfos perderam, com prémios no final.

Se quiser contribuir para fazer alguém feliz, é só dirigir-se à Casa do Pai Natal do Lidl, junto à árvore de Natal, e deixar brinquedos para doação. Depois é aproveitar para tirar fotografias com o velho das barbas brancas, receber uma doce surpresa e deixar cartas no Correio do Natal.

Já na área zoológica, a agenda inclui ainda um peddy paper temático nos dias 13 e 14 de Dezembro (o vencedor habilita-se a ganhar um apadrinhamento individual de uma espécie) e um encontro “Animal Talks” nos fins-de-semana de 13 e 14 e de 20 e 21 de Dezembro. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é estar atento à agenda do Zoo. Este Natal, o Zoo também abre portas aos mais novos para umas férias diferentes.

Pensados para crianças e jovens entre os cinco e os 16 anos, os programas – que acontecem de 16 a 19 de Dezembro, de 22 a 26 de Dezembro e de 29 de Dezembro a 2 de Janeiro – convidam a viver dias inesquecíveis perto de 2000 animais de 300 espécies diferentes. As inscrições podem ser feitas por semana (desde 206,40€) ou por dia (62€).

