A Comunidade Hindu de Portugal vai abrir o seu Salão de Festas para nove noites de dança ao som de músicas tradicionais.

A palavra “navaratri”, do sânscrito, significa “nove noites”. Dá conta da história da Deusa Durga, a Mãe Primordial, que luta durante nove noites consecutivas contra Mahishasura. No 10.º dia, Durga Devi vence o seu inimigo. É uma história sobre a renovação de poder pessoal, e a Comunidade Hindu de Portugal quer celebrá-la com um festival.

Na Índia, o Navratri é celebrado durante nove noites, com início no primeiro dia da quinzena do mês hindu Ashwin. Este ano, a celebração ocorre entre 22 de Setembro e 2 de Outubro, o que costuma coincidir com o fim da estação chuvosa. Todas as noites, as comunidades reúnem-se para realizar uma puja a uma das nove formas da Deusa. Começam a dançar em círculo e não é incomum encontrar dançarinos com espadas.



Em Portugal, vão ser dois dias de rituais, a 21 de Setembro e a 2 de Outubro, e nove noites de dança ao som de músicas tradicionais, de 22 de Setembro a 1 de Outubro. Haverá DJs, a ser anunciados em breve, e a entrada é gratuita entre os dias 22 e 25 de Setembro (Seg-Qui 18.30), e os dias 29 de Setembro e 1 de Outubro (Seg-Qua 20.30). Nas restantes datas, o bilhete custa 2,50€ e pode ser comprado no local. É possível consultar a programação completa online.

Comunidade Hindu de Portugal. 21 Set-2 Out, vários horários e preços

