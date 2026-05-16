“É basicamente uma mistura entre Goodreads, OLX e Tinder.” É assim que João Duarte nos apresenta a sua aplicação. Chama-se Troca Estantes, é gratuita e permite-nos dar uma segunda vida aos livros que já não queremos, ao mesmo tempo que fazemos match com outros títulos, vindos directamente da casa de leitores de todo o país.

“Sou programador informático, trabalho para uma seguradora e não sou um grande leitor, mas gosto de ler. Quando me cruzei com o catálogo online da Biblioteca Nacional de Portugal, percebi que tem um conjunto de dados muito grande acerca dos livros editados no país e decidi fazer qualquer coisa”, conta-nos João, que lançou a Troca Estantes este mês.

A aplicação – que, na verdade, é um site adaptado para dispositivos móveis – nasceu da ideia de que a troca, como sugere o próprio nome, é mais acessível, sustentável e interessante do que a compra, pelo menos para quem lê regularmente. E, claro, não tem nada que saber. Basta registarmo-nos para começarmos a publicar e a descobrir livros.

Já os tais dados da BNP permitem que os leitores tenham preferências, isto é, se colocarem os livros de um determinado autor nos seus favoritos, quando estiverem disponíveis para troca “aparecem nas prioridades”, garante o programador, que destaca ainda o sistema de swipe, à semelhança do que acontece nas aplicações de encontros.

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Na página “Descobrir”, há livros disponíveis para troca e a ideia é arrastar para a esquerda ou para a direita consoante tenha ou não interesse. “Quando duas pessoas demonstram interesse mútuo nos livros uma da outra, abre-se automaticamente um chat para que possam combinar a troca”, revela. Mas atenção, para fazer match com um livro é preciso que disponibilize também os seus. Não vale só registar-se para ver o dos outros.

“Se não adicionar nenhum livro, não terá nenhuma correspondência. Ainda estou a pensar como forçar as pessoas a adicionar livros para trocas”, confessa João, antes de explicar que, para disponibilizar livros, basta adicionar fotografias, descrição e informações sobre a obra, como título, autor e género, por exemplo.

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Além das sugestões que vão aparecendo na página principal, também é possível pesquisar directamente por autores ou títulos específicos, o que facilita a procura das obras. Por enquanto, para quem gosta de ficção, o único género disponível é literatura, mas João Duarte garante que engloba todos os outros, do romance aos thrillers, uma vez que os dados são provenientes da BNP, que não distingue subgéneros.

Actualmente, a Troca Estantes tem cerca de 180 utilizadores e já houve 20 correspondências, incluindo uma com o próprio criador. A sua utilização é completamente gratuita, mas quem quiser pode apoiar o projecto através do Buy me a coffee (uma plataforma de doações), para ajudar nos custos de manutenção. “Não quero que as pessoas que não paguem não tenham uma boa experiência, mas no futuro talvez ofereça features adicionais por uma quantia razoável.”

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