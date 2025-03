Nesta loja, a sustentabilidade é ponto assente – da cabeça aos pés

A portuguesa Näz abriu uma loja em São Bento e levou com ela os ténis da Wayz para que não faltem opções a quem quer tornar o guarda-roupa mais amigo do ambiente.

Num só espaço, duas marcas portuguesas que têm traçado um caminho rumo à sustentabilidade. A loja chama-se The Conscious Corner, fica em São Bento, e junta o vestuário feminino da Näz e os ténis da Wayz. "Começou tudo no Verão, quando fizemos uma pop-up em Santos com a Wayz. E correu bem. Tanto um como o outro queríamos voltar a ter espaços físicos. Em vez de estarmos cada um a abrir a sua loja procurámos em conjunto. E foi um achado", resume Cristiana Costa, designer e fundadora da Näz. "Na verdade, os nossos valores são os mesmos. Ambas as marcas produzem em Portugal, focam-se em produtos com muita qualidade e têm muita responsabilidade pós-venda", continua.

A loja, ampla e de decoração simples, divide-se em duas partes. Na primeira, encontramos a colecção de Inverno da Näz, composta por tons sóbrios, repleta de malhas aconchegantes e sobretudos produzidos na Serra da Estrela – sem tingimentos, exibido dois dos tons naturais da mistura de lãs, o bege e o cinzento. Na mesa, os clientes encontram as últimas novidades – uma edição de peças clássicas e intemporais, pensadas para atravessar estações. As malhas – camisolas e tops – são feitas com algodão reciclado e algodão orgânico, em partes iguais, e estão para chegar novas calças de ganga.

Novidades que fazem parte de uma nova estratégia da marca portuguesa – garantir uma linha de básicos do para que as colecções sazonais possam acompanhar melhor as tendências. "Eu sempre quis que a Näz fosse uma marca de roupa para pessoas comuns que procuram moda sustentável. O nosso objectivo é oferecer esse tipo de produtos, mas feitos eticamente, com uma preocupação com a qualidade, com a produção, com a origem dos materiais. Obviamente, no início, havendo uma maior diferença de valores, as pessoas investiam em produtos mais neutros, que pudessem utilizar mais em modo capsule wardrobe. Acho que agora começam a estar fartas que a moda sustentável seja sempre este tipo de básicos. Então, queremos trazer coisas mais fun, com mais cor, mais padrões também", explica Cristiana.

No final do mês, começam a chegar as primeiras peças da próximo temporada. Cristiana garante que estão mais apetecíveis e que a marca tem evoluído e expandido o catálogo. Mesmo a tempo de piscar o olho a novos clientes que, habituados a fazer compras em cadeias de fast fashion, começam a perceber que fazer melhores escolhas, no que toca ao vestuário, compensa. "Temos notado uma mudança grande e rápida no comportamento do consumidor. Não acho que haja uma maior consciência ambiental. Diria que as pessoas estão mais preocupadas com a questão da qualidade e em fazer uma compra inteligente. Estão a comprar menos e melhor", remata.

Também do lado da Wayz as novidades de Verão estão quase a chegar à loja. Os ténis feitos de materiais reciclados continuam a crescer dentro e fora do país. Entre turistas e vizinhos, a nova localização promove o entra e sai. Na rua ainda abundam os negócios locais, incluindo a Marquise da Mobler e o cheirinho a pão e bolos que paira no ar. Aparentemente, vai muito bem com moda sustentável.

Rua Nova da Piedade, 47 (São Bento). Seg-Sex 11.00-19.00, Sáb 10.00-19.00

