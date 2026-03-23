Neste ciclo de cinema, há filmes com teatro (e é grátis)

O Festival Filmes com Teatro arranca a 25 de Março, no Centro de Artes de Lisboa. As sessões são de entrada gratuita.

O CAL – Centro de Artes de Lisboa está prestes a abrir portas para o Festival Filmes com Teatro. Entre 25 de Março e 5 de Abril, poderá ver cinema de quarta a domingo sem pagar um tostão. Só tem de fazer reserva. A curadoria é de Bruno Bravo, Dina Duque, Manuel Mozos e Sofia Marques.

Um ciclo de cinema onde o teatro se impõe ou se insinua? A proposta é da companhia Primeiros Sintomas, que fez uma selecção de ficções e documentários, longas, médias e curtas. A estreia faz-se a 25 de Março, a partir das 18.00, com E Não Se Pode Exterminá-lo? – Valentin nas Lojas (1979), de Solveig Nordlund e Jorge Silva Melo, e Conversas com Glicínia (2004), de Jorge Silva Melo.

A programação completa já está disponível para consulta online, mas conte também com filmes de António Vilar, Emídio Ribeiro Pratas, Inês Oliveira, João Botelho, João Canijo, João Cachola, Joaquim Pinto e Nuno Leonel, José Álvaro Morais, Margarida Gil, Pedro Filipe Marques, Sofia Marques e Tomás Baltazar.

As sessões acontecem sempre de quarta a domingo e a entrada é gratuita, mediante reserva por e-mail (reservas@primeiros-sintomas.com).

Rua Santa Engrácia, 12A (Santa Clara). 25 Mar-5 Abr, Qua-Dom vários horários. Grátis, mediante reserva

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