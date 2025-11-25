Neste Natal, faz-se luz nos monumentos de Sintra

Sintra prepara-se para brilhar – literalmente – a partir do dia 1 de Dezembro, às 18.00, quando o Terreiro do Palácio Nacional de Sintra recebe o arranque oficial da programação “Sintra Mágica – Era uma vez um Natal mágico”. O momento alto chega com o acender simultâneo das luzes do Palácio Nacional de Sintra, do Palácio Nacional da Pena, do Palácio Nacional de Queluz e da Quinta da Regaleira. Marco Almeida, presidente da Câmara Municipal de Sintra, e João Sousa Rego, presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, dão o sinal para aquilo que se quer um novo ritual: um traço luminoso a unir quatro dos ícones mais fotografados do concelho.

A grande surpresa desta edição vive-se no alto da serra: pela primeira vez, o Palácio Nacional da Pena recebe uma iluminação cénica total e preparada de raíz, pensada para sublinhar a silhueta romântica do monumento e a ligação visual com a vila. A ideia é que, durante a noite, a Pena se transforme num farol visível a quilómetros, razão porque durante o mês de Dezembro, em dez noites ainda por anunciar, será possível visitar o palácio gratuitamente depois de escurecer.

O terreiro em frente ao Palácio Nacional de Sintra, onde irá decorrer a cerimónia de inauguração no dia 1 de Dezembro, também veste o espírito da quadra. O espaço vai acolher um carrossel que parece ter saído de um postal clássico, um palco com música criada para este primeiro dia, uma árvore de Natal com 16 metros que se acende no momento inaugural, e vários stands com animação contínua, ateliers e actividades pensadas para os mais novos.

Já quando as luzes se acenderem, o público é convidado a virar-se para a fachada do Palácio Nacional de Sintra, onde arranca o espectáculo de vídeo mapping. Este ano, o palácio transforma-se na maior fábrica do Natal, com o Pai Natal e os seus duendes a ganharem vida digital, interagindo com a arquitectura numa coreografia luminosa de comboios de madeira, bailarinas, bonecos de pano e robôs, sempre com música a condizer.

A programação estende-se até 6 de Janeiro, com iluminações, animações, espectáculos, exposições, concertos e iniciativas espalhadas pela vila, pelo Parque da Pena, pelo Palácio Nacional de Queluz, pelo Centro Cultural Olga de Cadaval, pelo Paço dos Ribafria e pelo Convento dos Capuchos. Para não perder pitada, o melhor é consultar a agenda online, que será actualizada em breve.

